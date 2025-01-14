Чи отримувала браковані міни 151-ша бригада: у Силах логістики відповіли

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що військові 151-ї окремої механізованої бригади отримали неякісні міни. У Силах логістики прокоментували цю ситуацію.

За словами заступника начальника центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Володимира Гребенюка, ця інформація не є правдивою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Громадське".

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Що кажуть у Силах логістики про браковані міни

Гребенюк повідомив, що 13 січня у 151 бригаді завершила працювати комісія, яка не знайшла підтверджень того, що бійцям передали неякісні міни.

Не було жодного випадку неспрацювання підривача або неправильного спрацювання. Це вже підтверджено випробуваннями,

– додає Гребенюк.

Зауважимо, що раніше про браковані міни у 151-й бригаді з посиланням на джерела писало видання "Цензор.НЕТ". Його головний редактор Юрій Бутусов опублікував відео, як стверджувалося, від мінометників цієї бригади. Військові скаржилися на браковані підривники.

За словами Бутусова, у військо поставили понад 60 тисяч мін калібру 82 міліметри, які могли мати недоліки. Він також додав, що особовий склад бригади змушують підписувати рапорти про те, що вони не отримували міни цієї серії та не записували відео.

9 січня у виданні заявили, що після публікацій у ЗМІ браковані міни у 151-й бригаді замінили на якісні, які виготовлені країнами НАТО.

У Мінстратегпромі прокоментували ситуацію з бракованими мінами

За даними "Громадського", під час пресконференції 13 січня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив, що відомо про три випадки виявлення неякісних снарядів для мінометів.

За його словами, в одному з випадків йдеться про 15 партій мін калібру 120 міліметрів загальною кількістю 54 тисячі одиниць. Він додав, що основний недолік мін цієї партії полягає у "дещо меншому" діаметрі.

Наразі Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості здійснює "стовідсотковий контроль" виконавців замовлень.

Усі підприємства перевіряють 100% геометричних параметрів кожної міни. Сидить наш контролер і перевіряє, чи міна відповідає критеріям,

– каже Сметанін.

Він також визнав, що порох, який міститься в мінах, у деяких випадках змінив свою властивість, зокрема, за параметрами вологості. До цього призвели неякісні упаковки.

Наразі на основний заряд зробили герметичну упаковку, яка повинна забезпечувати до 10 років зберігання. Окрім цього, за словами Сметаніна, у деяких мінах не спрацьовував капсуль, що необхідний для вильоту основного снаряда. Тепер їх замінили на європейські.

Окрім цього, у грудні 2024 року підприємства Мінстратегпрому відвантажили військовим 1400 замінених мін. Зараз виготовлено ще близько 32 тисяч мін для заміни.

У "Радіо Свобода" також повідомили, що наразі браковані міни замінили на 10%. Цей процес досі триває. Попередні вилучені міни, як повідомив Сметанін, дослідили та виправили за кошт виробника.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці намагаються встановити усі деталі цієї справи, а суд – визначити винних.