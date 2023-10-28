Про "провокаторів" ламаною українською: таксист, що спричинив мовний скандал, записав відео

Нещодавно в Києві таксист відмовився везти пасажирок після того, як вони попросили спілкуватися українською. Чоловік записав відео після мовного скандалу.

Ролик оприлюднили в низці телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Прикметно, що за таксиста заступилися затяті русофіли.

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Таксист заговорив ламаною українською, але так і не вибачився

На відео колишній водій служби таксі Bolt, намагаючись говорити українською, подякував усім "небайдужим людям", які його підтримали. Також він почав розповідати про "провокаторів".

Доброго дня. Я і не ховаюсь. Не вірте фейкам, які про мене говорять та пишуть. Я такий же чоловік, як ви, і живу у себе вдома. Всім величезна подяка, небайдужим людям, які відгукнулись на цей інцидент. Також за хоробрість тим, які писали під постами хейтерів і провокаторів свої коментарі. І тим, хто підтримував мене морально, сидячи вдома,

– заявив таксист.

Ролик він все ж закінчив словами вдячності російською.

Дивіться відео, яке записав чоловік

Варто зауважити, що на захист чоловіка, виступили депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко та колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Останній заявив, що готовий допомогти таксисту грошима. Арестович каже, що шукає таксиста, який став жертвою так званого "мовного Талібану".

"Відгукнися, друже, хочу виплатити тобі компенсацію на час пошуку нової роботи", – написав експосадовець.



Арестович заступився за таксиста / Скриншот телеграм-каналу Арестовича

Своєю чергою, Юрій Бойко записав відео, у якому також заявив, що таксист став "жертвою дискримінації за мовним принципом".

"Звичайно, ми знайдемо людину, яку образили – забрали в нього роботу. Ми знайдемо його та обов'язково працевлаштуємо", – наголосив Бойко.

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Скандального водія хочуть притягнути до відповідальності

На мовний скандал вже відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що таксисту, який вигнав пасажирок через їхню законну вимогу обслуговувати державною мовою, не вдасться уникнути покарання. Мовний омбудсмен готує звернення до Нацполіції та сервісу Bolt, щоб встановити особу порушника.

Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності,

– сказав Тарас Кремінь.

За його словами, таксист своїми діями порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Санкція статті передбачає 3 400 – 5 100 гривень штрафу.