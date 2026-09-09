Думали, що це для українців: у Польщі спалахнув скандал через синьо-жовту розмітку

У польському місті Рашині перед місцевою школою облаштували спеціальні місця короткочасного паркування Kiss and Ride, пофарбовані у синьо-жовті кольори. Частина жителів та користувачів соцмереж сприйняла це як привілей для українців та влаштувала гучний скандал.

Про це повідомляє видання Wprost із посиланням на Wirtualna Polska.

Які подробиці?

Незавершені роботи з нанесення дорожнього маркування викликали хвилю обурення та дезінформації серед місцевого населення. Деякі жителі зізнавалися, що були шоковані побаченим, вирішивши, що кольори символізують українську державну символіку.

До дискусії швидко долучилися й місцеві політики. Зокрема представник партії Konfederacja Конрад Беркович опублікував у соцмережах допис із запитанням: "Чи це ще Польща?".

Пояснення місцевої влади щодо європейських стандартів

Через розголос місцева влада була змушена виступити з офіційним роз'ясненням ситуації. Заступниця очільника ґміни Рашин Анета Вротна наголосила, що паркувальна зона призначена виключно для безпеки дітей усіх жителів.

Зона Kiss and Ride слугує всім мешканцям, які паркуються біля місцевих шкіл, щоб висадити дитину, поцілувати та поїхати,

– зазначили Анета Вротна.

Посадовці зауважили, що розмітка на той момент ще не була завершена, що й призвело до непорозуміння. У майбутньому покриття матиме білу облямівку та стандартний міжнародний знак K+R.

Ми дуже здивовані. Колірна гама позначень, які фактично ще не завершені, оскільки потребують обробки позначеннями Kiss and Ride, була сприйнята як українські прапори,

– резюмувала заступниця очільника ґміни Рашин.

Нагадаємо про ще один прикрий інцидент у Польщі. Днями в центрі Варшави 33-річний чоловік без видимих причин напав на 20-річного громадянина України, який переходив дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Зловмисник ударив його кулаком у голову, внаслідок чого українець втратив свідомість і отримав травми обличчя. Правоохоронці невдовзі затримали нападника.