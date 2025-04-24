У мережі скандал через фото поранених українців: Ліберови пояснили, чому виклали знімок

У мережі розгорівся скандал через публікацію чутливих фото з пораненими українцями після нічної російської атаки по Києву 24 квітня. Фотографи Ліберови, які виклали один зі знімків, вже видалили фото та пояснили, навіщо його оприлюднили у мережу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм сторінку Костянтина та Влади Ліберових. Також користувачі мережі критикували фото і Євгена Малолєтки.

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З чого почався скандал у мережі

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови оприлюднили на своїй інстаграм-сторінці фото з наслідками нічної атаки ворога по Києву 24 квітня. На одному знімку була зображена поранена українка, яку врятували з будинку, куди влучила російська ракета.

Вона була у нічній сорочці, з ранами та кров'ю після ворожого обстрілу. Фотографи зафіксували момент, коли із жінкою розмовляла медикиня.

Водночас користувачі мережі вбачили цей знімок неетичним та звинуватили Костянтина та Владу Ліберових, що вони "не знайомі з елементарною журналістською етикою", а також що "не працювали і не виховувались у репортерській традиції".

Схожі закиди у мережі зробили й до відомого українського фотографа Євгена Малолєтки, який також опублікував фото у мережі з пораненою жінкою та пораненим чоловіком, якого витягнули рятувальники з-під завалів, а медики зняли з нього одяг, щоб оглянути тіло на наявність травм.

Користувачі у мережі також писали, що фото "є неетичним" та просили Малолєтку або заблюрити його, або ж узагалі видалити з мережі.

Як фотографи пояснили публікацію фото

Костянтин та Влада Ліберови зрештою відреагували на коментарі у мережі щодо фото. Фотографи наголосили, що прокинулися після безсонної ночі та, врахувавши бажання низки коментаторів, – видалили фото жінки.

Розуміємо, що це чутлива тема, яка тригернула певну категорію людей. А нам важлива думка кожного з нашої аудиторії. Якби не спали – видалили б раніше,

– написали фотографи.

Водночас подружжя зазначило, що на оприлюдненому фото не було видно обличчя жінки. Ба більше, сам знімок навіть не блюрив Instagram з усією його цензурою.

"І так, трохи дивно, з яких пір вигляд людського тіла викликає таку реакцію. Документувати воєнні злочини Росії треба персоналізовано, бо тільки так це резонуватиме у майбутніх поколінь. На цій війні страждають реальні люди. У реальних людей є тіла. І якби на фото було видно обличчя – це принаймні було б темою для ґрунтовної дискусії", – зауважили Ліберови.



Костянтин і Влада Ліберови відповіли на закиди щодо "неетичності" фото поранених українців / Скриншот з інстаграм-сторінки фотографів

Фотографи підкреслили, що документалістика вимагає жорсткої правдивості. Вони погодилися, що в сучасному світі, можливо, не всі до цього готові, але історія показує, що тільки роблячи цю роботу так, можна мати бодай якийсь вплив якщо не на сьогодення, то на майбутнє.

Фото знято з урахуванням усіх етичних стандартів, але цілком можливо, що в сучасному світі ці правила еволюціонуватимуть, в тому числі завдяки дискусіям з приводу нашої роботи. Подивимось. Менш з тим. Фото видалили. На майбутнє врахуємо цей аспект,

– резюмувало подружжя.

Євген Малолєтка поки не висловлювався щодо коментарів про оприлюднені знімки з пораненими українцями.