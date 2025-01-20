Став важливою постаттю: Терехов відреагував на можливий виїзд відомого японського волонтера

76-річному японському волонтеру Фумінорі Цучіко, який від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно годує сотні харків'ян, подовжать дозвіл на перебування в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова. Нагадаємо, у квітні 2023 року Фумінорі Цучіко відкрив у Харкові безкоштовне кафе FuMi Caffe.

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Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні

Ігор Терехов повідомив, що поспілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим щодо Фумінорі Цучіко.

Що можу повідомити – дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього – це вирішуватиметься згодом,

– написав міський голова.

Терехов додав, що Фумінорі вже став дуже важливою постаттю для усього міста завдяки своїй допомозі мешканцям Салтівки.

Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжувати свою шляхетну справу,

– підсумував Ігор Терехов.

Днями Фумінорі Цучіко повідомив, що він може втратити можливість законного перебування на території України. Волонтер розповів, що його не приймають у Державній міграційній службі у Харкові – через це він не може отримати посвідку на проживання. Чоловік також припустив, що, можливо, посадовці хочуть отримати хабаря, якого волонтер не дає.

Фумінорі Цучіко додав, що навіть звертався до Офісу Президента, аби йому допомогли отримати дозвіл на проживання в Україні.