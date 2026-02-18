Справа Галущенка: ексміністр зізнався, чи збиратиме 200 мільйонів на заставу
- Колишній міністр енергетики не має наміру збирати 200 мільйонів гривень для застави.
- На думку Германа Галущенка, прийнятна сума застави складає до 30 мільйонів гривень.
Колишній міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що не має наміру збирати 200 мільйонів гривень для внесення застави, яку раніше йому призначив Вищий антикорупційний суд у справі про розкрадання.
Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на його заяву під час засідання суду.
Чи вноситиме Галущенко заставу?
Під час засідання Герман Галущенко заявив, що планує спрямувати кошти на оплату роботи захисників для підготовки апеляції. Сторона захисту і обвинувачення нині вивчають можливість оскарження рішення ВАКС.
Я буду збирати на адвокатів, щоб вони подали апеляцію,
– сказав він у залі суду.
Нагадаємо, що сам ексміністр казав, що нормальною вважав би суму застави до 30 мільйонів гривень, прокуратура клопотала про 425 мільйонів.
Також Герман Галущенко заявив, що при такій заставі він може роками сидіти в СІЗО, адже нібито не має можливості внести таку суму. Колишній чиновник додав, що не знає, хто з його оточення зміг би заплатити такі гроші.
У чому підозрюють Галущенка?
Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему у державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, тіньова організація отримувала "відкати" від контрактів із постачальниками.
Незадовго після цього Верховна Рада розглянула звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції, яку він тоді обіймав. Раніше президент вивів його та міністерку енергетики Світлану Гринчук зі складу РНБО.
Нещодавно повідомили про затримання Германа Галущенка під час спроби перетину державного кордону. У НАБУ підтвердили цю інформацію, і зазначили, що це відбулося у межах розслідування справи "Мідас".
Вже 17 лютого відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку. Воно тривало кілька годин. Галущенка відправили під варту на 60 днів.