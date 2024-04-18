"Немає доказів": суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів

Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт майна, накладений раніше на будівлю, приміщення та земельну ділянку, які належать ТОВ "ВТ Девелопмент". Він входить в орбіту скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Нагадаємо, ДБР вивчало випадки постачання необхідних Міноборони речей за 100% передоплатою та без належного виконання умов договорів. Під час цього розслідування, яке проходило восени 2023 року, викрили львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. У грудні того ж року цього постачальника спіймали на хабарі.

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Скасували арешт на частину майна львівського бізнесмена

Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду.

Журналістам вдалося з'ясувати, що ще влітку 2023 року бенефіціаром вищезгаданої компанії "ВТ Девелопмент" була дружина Ігоря Гринкевича – Світлана. Втім, станом на зараз власником компанії є львів’янин Максим Станкевич.

Відомо, що 22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме – будівлю площею 3,1 тисячі квадратних метрів, що на вулиці Героїв УПА, 72 у Львові, а також нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вулиці Апостола Данила, 14 площею майже 1760 квадратних метрів, і земельну ділянку площею 0,15 гектара на вулиці Героїв УПА.

Так, арешт на майно цієї компанії наклали в межах розслідування щодо компаній "Трейд лайнс рітейл" та "Будівельна компанія Сітіград", які фігурують у справі Гринкевича. На судовому слуханні представник компанії "ВТ Девелопмент" стверджував, що її майно не пов'язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.

Зокрема, суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення. Тому, було вирішено, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його.

Це одне із трьох відомих кримінальних проваджень щодо Ігоря Гринкевича. В основній справі, щодо поставки неякісного одягу для військових, підозрюваними є Ігор Гринкевич із сином Романом та ще троє людей. Наразі строки досудового розслідування продовжили 17 липня цього року, у справі хабаря – до кінця червня.