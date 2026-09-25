В ОП відповіли на звинувачення Сеулу щодо двох громадян КНДР, які потрапили у полон

У 2025 році українські оборонці взяли у полон двох громадян КНДР. У Південній Кореї розкритикували Україну за публічну заяву про північних корейців.

У Офісі президента відповіли на критику з боку Сеула. Подробиці розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про скандал?

У п'ятницю, 25 вересня, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Київ публічно розповів про передачу Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї. За його словами, оприлюднення цієї інформації порушило домовленості про конфіденційність, які були між сторонами.

З огляду на численні проблеми, які це може спричинити у разі розголошення, з усіх поглядів було правильно не розкривати цю інформацію, і ми домовлялися саме про це. Україна розкрила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення,

– заявив Лі Чже Мьон.

Медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп розкритикувала Володимира Зеленського за порушення домовленостей. Вона заявила, що глава держави використав це питання заради "хайпу" та "яскравої картинки".

Під її дописом радник президента України з комунікацій спростував інформацію про існування таких домовленостей між країнами. Він зазначив, що було б неправильно приховувати, куди поділися полонені.

Що сказали в Офісі Президента?

Журналіст південнокорейського інформаційного агентства Yonhap Мін Кьон Рак запитав, чи казав Володимир Зеленський, що північнокорейських військовополонених відправили до Південної Кореї. Литвин відповів, що так.

Журналіст також заявив, що у Республіці Кореї ця тема викликала величезний резонанс у ЗМІ. Медіа запитали про те, що стало причиною для рішення передати полонених Південній Кореї. Вони заявили про те, що Росія нібито неодноразово подавала запити щодо передачі їй північнокорейських військових.

Це неправда про "неодноразові запити Росії щодо передачі" цих двох людей, – Росію вони не цікавили. Вони є корейцями, Республіка Корея вважає, що це її громадяни,

– відповів Литвин.

Він підкреслив, що ширше коментувати "чутливе" питання не будуть. Посадовець додав, що це був прямий діалог з Республікою Корея.

Що відомо про північнокорейських полонених?

У 2025 році українські військові взяли у полон двох військових з Північної Кореї. Під час виступу на Генасамблеї ООН у середу, 23 вересня, Зеленський повідомив, що нещодавно Україна передала Південній Кореї двох військовополонених КНДР.

Також президент розповів, що один з північнокорейців намагався накласти на себе руки, зрозумівши, що перебуває у полоні, адже саме так виховує людей пропаганда в КНДР. Окрім того, Зеленський звернувся до представників 47 країн, чиїх громадян країна-агресорка використовує у війні проти України, та закликав захистити цих людей і не опинитися на чужому фронті.