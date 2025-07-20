Нардеп Гурін заявив, що для ветеранів не має бути пільг: усі деталі скандалу

Нардеп Дмитро Гурін втрапив у скандал. Він написав, що для ветеранів не має бути пільг. Гуріна жорстко розкритикували, тож нардеп вибачився і пояснив свою думку в низці постів.

Деталі зібрав 24 Канал.

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Що написав Гурін про пільги для ветеранів і як реагувало суспільство?

Представник "Слуги народу" висловився, що в "цивілізованих країнах" підхід до соціальної допомоги такий: вона потрібна для того, щоб людина встала на ноги і перестала її потребувати. На його думку, Україна повільно рухається в цей бік.

У ветеранів не має бути жодних "пільг". Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи. (...) Соціальну допомогу мають адресно отримувати ті, хто її реально потребує, поки вони її потребують, а не пожиттєво люди зі "статусом УБД", які провели на ЛБЗ два дні,

– написав нардеп.



Оригінальний пост Дмитра Гуріна / Скриншот 24 Каналу

Низка відомих військових і ветеранів розкритикувала нардепа. Серед них були Олег Симороз, Ілля Самойленко, Євген Спірін.

Дехто нагадав про депутатські пільги, які той має. Багатьох обурили слова про "два дні на ЛБЗ", оскільки і за цей короткий час можна отримати серйозні поранення.

Люди підкреслили, що Дмитро Гурін відірваний від реалій, і запросили його приїхати у Донецьку область – хоча б на два дні.

Також інтернет-спільнота обурилася словам Гуріна про "іншу присягу".

Те, що захист Батьківщини – обов'язок, записано в Конституції. У мене інша присяга, я так само служу народу України,

– вважає нардеп.

Після скандалу нардеп видалив цей пост і виклав допис із вибаченнями.

Гурін не вперше потрапляє у скандали. Ще до повномасштабного вторгнення він указав у декларації майно в Росії. А у 2024 році "помилково" проголосував за законопроєкт №11340, "який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ".

Громадо, занесло, написав ***ню, вибачаюсь. Я так само даю присягу і так само служу народу України, як держслужбовці і судді, але всі ми служимо не так само, як військові – вони ризикують найдорожчим, життям за нашу можливість мирно жити, ми всі у них в боргу,

– додав він.

У коментарях користувачі почали іронізувати. Ба більше, дехто навіть закликав Гуріна видалити свої соцмережі, якщо той не може стежити за язиком, бо він нардеп, а не просто пересічний анонімний користувач. Тож "занесло" – не виправдання.



В інтернеті тролять Гуріна / Скриншоти 24 Каналу

Дмитро Гурін деталізував свою думку щодо пільг:

Соціальна допомога ветеранам має бути. Це повинна бути або монетизація, або закупівля послуг (реабілітація, протезування, навчання) "в інтересах ветерана, бажано на приватному ринку".

Немонетизових пільг, "за які платить незрозуміло хто, а значить платити ніхто не хоче", не має бути. На думку Гуріна, це принизливо і негідно.

Базові послуги на кшталт освіти та лікування ветеран має отримувати безоплатно, "як і будь-який громадянин України".

ПТСР у ветеранів мають лікувати "поза всіма чергами, щоб якнайшвидше повернути ветерана до повноцінного життя". Нардеп повідомив, що має проєкт і "особистий виклик" – у 2026 році запустять систему лікування ПТСР, на яку має бути виділено 200 мільйонів гривень.

"Головний сенс соціальної допомоги ветерану – зробити так, щоб ветерану вона стала не потрібна. Ветеран має бути інтегрованим в суспільство високооплачуваним спеціалістом або успішним бізнесменом, і держава має допомогти йому таким стати. На пожиттєві виплати ветеранам в бюджеті в найближчі 20 років не вистачить коштів або це будуть принизливі копійки", – продовжив думку Гурін.

Наостанок він підкреслив, що військові дають присягу, служать народу України і багато хто з них ризикує життям. А от "народні депутати, судді, держслужбовці так само дають присягу і служать народу України, проте не ризикують життям".

В іще одному дописі нардеп заявив, що поспілкувався з військовими і ветеранами.

Їхній запит на соцпідтримку складається з двох частин: 1) реабілітація, перенавчання, допомога в пошуку роботи, все те, про що я писав; 2) пільги, які покажуть, що "нас цінують, поважають і нам вдячні",

– підкреслив Гурін.

Цікаво, що схожі речі він написав і про чорнобильців, але цей допис не набув такого розголосу.