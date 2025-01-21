У Міграційній службі пояснили, які були проблеми з документами японського волонтера Цучіко

У Міграційній службі України пояснили, що волонтер з Харкова Фумінорі Цучіко кілька разів звертався, щоб продовжити документи для перебування в Україні, але останній такий документ був дійсний до грудня 2023 року. Після цього у волонтера винкла потреба отримати кошти з рахунків, але він не зміг цього зробити через відсутність чинного документа.

Волонтер розповів, що його не хотіли приймати в Міграційній службі у Харкові. Але 20 січня його особисто запросили до відомства, щоб розібратися в ситуації. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Державної міграційної служби.

Дивіться також 10 тонн подарунків з Німеччини: щемка історія про бажання маленької переселенки з Харкова

Як скандал прокоментували в міграційній службі

За даними ДМС, Фумінорі Цучіко вперше звернувся за документом для продовження легального перебування в Україні в листопаді 2023 року через волонтерську організацію. Він виявив бажання податися на громадянство України. Враховуючи це йому, продовжили строк перебування.

Волонтеру роз'яснили порядок та перелік документів, які необхідно зібрати для отримання українського громадянства. Однак у заяві Міграційної служби йдеться, що чоловік з того часу до них не звертався.

Протягом 2024 року пан Фумінорі і надалі займався волонтерською діяльністю: налагоджував контакти з благодійними організаціями, які фінансували приготування обідів у кафе пана Фумінорі,

– зазначили в ДМС.

Фумінорі Цучіко мав оформити документи, щоб користуватися грошима з банківських рахунків. Адже банки відмовилися видати їх через незаконне перебування волонтера на території України.

Тоді Фумінорі Цучіко підтвердив свій намір стати громадянином або використати іншу можливість легалізуватися в Україні. Міграційна служба зі свого боку надала чіткий алгоритм дій щодо законності перебування пана Фумінорі в Україні як волонтера. ДМС не вимагала гроші за легалізацію в Україні, і це начебто підтвердив сам чоловік.

Державна міграційна служба також наголосила, що вона діє виключно на підставі правил і процедур, які закріплені в законодавстві України.

Ігор Терехов називає японського волонтера "важливою постаттю для всього міста"

Ігор Терехов відзначив Фумінорі Цучіко за те, що він дуже допомагає мешканцям Салтівки. Міський голова пообіцяв, що його питання щодо посвідки на проживання згодом має вирішитися. 76-річному японському волонтеру, який від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно годує сотні харків'ян, подовжать і дозвіл на перебування в Україні.