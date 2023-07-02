Уже не "країна 404": таксист з Харкова попросив вибачення та пояснив свою різку реакцію

Напередодні у Харкові спалахнув черговий скандал, пов'язаний з прослуховуванням російської музики. Спочатку таксист на емоціях заявив, що України не існує, а тепер уже перепрошує за свої слова.

У мережу виклали ролик з вибаченнями таксиста В'ячеслава, передає 24 Канал. Чоловік зазначив, що став героєм відео, на якому він "розлютився". Нагадаємо, що його лють була такою, що він заявляв пасажирці, що України не існує. Але спочатку розберімося з вибаченням.

З чого все починалося "Україна – країна 404": у Харкові таксист Bolt влаштував скандал через російську музику

Буцімто слухав іноагентів

За словами чоловіка, під час перепалки він слухав в автомобілі пісню гурту "Би-2". Мовляв, цей колектив – іноагент Росії та виступає проти війни.

Через це я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну, я патріотично налаштований і різко негативно ставлюся до Росії та її збройної агресії. Щиро перепрошую за сказані слова,

– зазначив В'ячеслав.

Таксист попросив вибачення за свої слова про Україну: дивіться відео

А тепер нагадаємо про сам скандал, який виник між ним та пасажиркою. На її зауваження щодо того, що в салоні авто лунає російська музика, водій почав дуже різко реагувати. Почалося зі слів про те, що музика буцімто "внє палітікі", а завершилося тим, що Україна – "країна 404".

Розгорівся конфлікт через мовне питання

Власне, на прохання вимкнути пісню, водій відреагував. Утім, після цього пан В'ячеслав почав вести "розмову" про "принциповість".

За словами чоловіка, Харків – "російське місто". І в ньому, переконував водій, завжди спілкувалися російською мовою. Він також наголосив на тому, що йому завжди було "комфортно спілкуватися" мовою країни-агресорки. Що ж стосується музики, то вона має бути "внє палітікі".

І в ньому, переконував водій, завжди спілкувалися російською мовою. Він також наголосив на тому, що йому завжди було "комфортно спілкуватися" мовою країни-агресорки. Що ж стосується Коли ж дівчина навела аргумент про те, що монетизація з кожної прослуханої російської пісні конвертується у ракети, якими атакують Україну, чоловік буквально розлютився. Він вирішив критикувати Україну та заявив, що "такої країни взагалі не існує".

Країни Україна не існує. Це країна 404. Її немає, не існує. Її розірвали, продали. Якась незрозуміла держава,

– почав істерити таксист.