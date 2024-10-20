Навіть не 49: Костін розповів, скільки прокурорів на Хмельниччині мають інвалідність

ЗМІ писали про те, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність у голови МСЕК Тетяни Крупи. Однак загальна кількість прокурорів з інвалідністю в області вища.

Наразі відомо про 61 прокурора з інвалідністю в Хмельницькій області. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в етері національного маратону, передає 24 Канал.

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Що відомо про прокурорів з інвалідністю у Хмельницькій області

Костін розповів, що 17 жовтня він звільнив керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника відповідно до заяви, яку той написав. На думку генпрокурора, історія з оформленнями інвалідностей для прокурорів також буде вивчатися в межах масштабного службового розслідування, яке він розпочав одразу після цієї ситуації.

Це службове розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, воно стосується також абсолютно всіх органів прокуратури, тобто всіх рівнів, в тому числі й Офісу Генерального прокурора. Це надзвичайно важливо для всієї системи,

– пояснив він.

Станом на зараз, за словами Костіна, встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини, а це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області, мають інвалідність.

"Тим часом 80% з них, тобто 50, вони отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Тобто там історія багатьох років, і все це ми будемо встановлювати", – запевнив Андрій Костін.

Генеральний прокурор України вважає, що всі прокурори, відносно яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження для того, щоб зняти будь-які сумніви.

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