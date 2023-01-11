Російський слід в IBBY: як і чому поважна організація вляпалась у гучний скандал

Впливова міжнародна організація Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги, або ж скорочено IBBY, зі штаб-квартирою у швейцарському Базелі, опинилася в центрі гучного скандалу. А все через толерування "хороших рускіх", які насправді такими не є.

Особливого міжнародного розголосу скандал набув після того, як королева Данії Марґрете ІІ відмовилася від патронату над премією Ганса-Крістіана Андерсена через призначення російської ілюстраторки Анастасії Архіпової головою журі. IBBY не лише не виключила зі свого складу російську секцію, яка ніяк не реагувала на вторгнення Росії в Україну бодай публічною заявою, а й висунула на здобуття премії письменника, який відкрито підтримує війну. 24 Канал вирішив розібратися, як виник скандал і як там опинилися пропутінські росіяни.

До теми Чому королева Данії відмовилася від підтримки престижної премії

На момент публікації матеріалу потужна критика таки змусила керівництво IBBY провести термінову роботу над помилками.IBBY оголосила, що

. Про це мовиться у пресрелізі на сайті премії. У пресрелізі також ідеться про те, що IBBY "рішуче та однозначно" засуджує військову агресію росії проти України та "підтримує Українську національну секцію IBBY в усьому світі".

Що таке IBBY IBBY – це фактично найбільший авторитет у світі дитячої книги. Вона має статус неприбуткової організації, завдання якої є промоція дитячої літератури. IBBY тісно пов'язана з ООН і ЮНІСЕФ та має в цих структурах офіційний статус, а також є фактичним голосом і душею, а також лоббістом великої та впливової індустрії.



Під егідою IBBY вручається премія Ганса-Крістіана Андерсена – цю нагороду неофіційно називають "Нобелівською премією з дитячої літератури" або "Малою Нобелівською премією". IBBY складається з національних секцій (українська секція заснована у 1997 році), яких наразі приблизно 70. Загальне керівництво IBBY здійснює Виконавчий комітет (складається з 10 представників різних країн та президента організації), бюрократичною роботою опікується секретаріат у швейцарському Базелі.

IBBY тісно співпрацює з різноманітними міжнародними організаціями та книжковими форумами, зокрема, з Міжнародним ярмарком дитячих книжок у Болоньї. Також організація що два роки проводить великі саміти, які називають "Всесвітними конгресами IBBY". Наразі передостанній такий захід відбувся у вересні 2021 року в Москві.

На той час Росія вже робила останні приготування до вторгнення в Україну, а Путін оголосив план геноциду українців у статті про так звану "єдність українців і росіян", значна частина українських земель була окупована, а тисячі українських дітей опинилися в заручниках окупантів з Росії.



Радник Путіна Владімір Толстой виступає на Конгресі IBBY 2021 року

IBBY живе за рахунок внесків і пожертв. Цей принцип інколи може давати похибку, особливо, коли з'являється Росія. Для росіян це фактично легальна лазівка для поширення власного впливу та застосування "м'якої сили". Не є секретом, що Росія тривалий час корумпує західних чиновників, підгодовує політиків, митців та інтелектуалів і створює мережу з власних симпатиків та лобістів.

Схоже, що саме так Росія отримала футбольний Мундіаль-2018, а також чимало інших знакових заходів і подій. Розмови про те, що 37-й Всесвітній конгрес IBBY у Росії був одним з них, розпочалися відразу після ухвалення відповідного рішення. Нинішній скандал це лише підтверджує.

Звідки взявся російський слід в IBBY

Нині у виконавчому комітеті IBBY засідає росіянин Денис Бєзносов. Вікіпедія називає його поетом і літературознавцем, провідним фахівцем з вивчення другорядного російського поета першої половини 20 століття Тіхона Чуріліна. Втім, відомий Бєзносов не лише цим – він є державним службовцем і заступником директора у Російській державній дитячій бібліотеці.



Денис Бєзносов з учасниками 38-й Всесвітнього конгресу IBBY в Малайзії / Фейсбук Дениса Бєзносова

Ця інституція – не просто місце, де зберігаються книжки, а великий центр пропаганди "руського міра" та реклами геноцидної війни, що її розв'язала Росія в Україні. Зокрема, бібліотека стала фактичним співучасником викрадення українських дітей, коли взяла над ними шефство та заходилась нав'язувати їм російську культуру виключно з місцевим варіантом "культу смерті".Все це відбувається під егідою путінського Президентського фонду культурних ініціатив. Тобто, фактично місце служби пана Бєзносова є частиною механізму асиміляції депортованих українських дітей.

Соціальні мережі Бєзносова прямо не вказують його ставлення до війни чи то "спеціальної воєнної операції", як її називають в Росії. Натомість там лише щомісячний перелік прочитаних книг та рідкісні посилання на ролики з російського пропагандистського каналу з телеродини "Росія" (ВГТРК). Таким чином, пан Бєзносов працює разом із Соловйовим, Кісєльовим, Скабєєвою та іншими пропагандистами, але з дещо іншими "налаштуваннями", що звісно ж не скасовує його участі в легітимізації російського злочинного режиму.

Впливовою росіянкою в IBBY є ілюстраторка Анастасія Архіпова. До рішення 10 січня, вона була головою журі премії Андерсена. У 2013 році Архіпова отримала державну нагороду – звання Заслуженого художника Росії, в 2016-му – подяку міністра зв'язку та масових комунікацій Росії, у 2018 і 2019 роках – срібну медаль та подяку російської академії образотворчих мистецтв.

Вона також є членом Російської академії мистецтв та є у правлінні Московського відділу Союзу художників Росії. Ця організація активно просуває війну та рекламує геноцид українців. Одним із таких епізодів став конкурс пропагандистських плакатів "Агітфронт".

Більшість із цих робіт нині представлені на сайті "Картина победы". Це суцільнє "мракобесіє" та українофобство. Разом з організацією Архіпової фундатором є й згаданий вище Президентський фонд культурних ініціатив. У коментарі данській пресі Архіпова обережно засудила конкурс пропагандистських плакатів, проте наразі вона досі залишається на керівній посаді.



Зразки робіт конкурсу російських пропагандистів

Архіпова на початку російського вторгнення постила у фейсбуці чорний квадрат (власне, це все). Далі мисткиня, як і її колега Бєзносов, повернулися до звичайного життя без війни.

Наразі невідомо про заяви Бєзносова та Архіпової проти війни та геноциду, невідомо про їхнє обурення воєнними злочинами та викраденнями дітей. Також невідомо про вихід з організацій та державних установ, що легітимізують геноцид, який здійснює Росія в Україні.

При цьому вони залишаються на керівних посадах в IBBY, хоча в історії є чимало прикладів боротьби митця з тоталітаризмом. Ба більше, такі приклади відомі навіть серед росіян. Це й академік Сахаров, і правозахисниця Новодворська, за бажання можна пригадати навіть Довлатова чи Солженіцина. Ці люди не бажали бути співучасниками злочину й пішли на жертви заради цього. Натомість Архіпова та Бєзносов вирішили, що найкраще буде розміститися на двох стільцях.

Що не так із реакцією IBBY

В російській секції також співпрацюють з Максимом Авєріним і Дмитром Пєвцовим, які перебувають під санкціями РНБО України.

З початком вторгнення IBBY видала пресреліз, в якому важко було зрозуміти, що взагалі відбувається. Автори висловили підтримку Україні та не забули про "співчуття друзям і колегам з Москви та Санкт-Петербурга, які змушені переживати трагічну ситуацію, з якою вони зіштовхнулися". Складалося враження, що саме "друзі та колеги з Москви та Санкт-Петербурга" постраждали найбільше.

. У своїй короткій відповіді вона лише наголосила, що "організація має тверду позицію щодо війни в Україні та виступає проти нападу Росії". А ще раніше вона заявила представникам рідного міста Ганса-Крістіана Андерсена про якусь дезінформацію, яку несуть деструктивні соцмережі та ЗМІ. "Анастасія відчуває жаль щодо народу України, особливо дітей, але має мало можливостей висловити свої погляди у такій репресивній країні, як Росія", – переконувала Сільвія Варделл.Офіційна позиція IBBY полягає нібито в тому, що члени її структур представляють самих себе як митців, а не як уряди своїх країн. Але навіть якщо ці члени багато років співпрацюють з російською державою, отримують нагороди від влади, то чому секції називаються національними.

Так само нейтрально та з акцентом на своїх "стражданнях" висловилось з приводу найбільшої в Європі війни з часів Другої світової "IBBY Россия".

Ми, IBBY Росія, дякуємо Виконавчому комітету IBBY за їхню офіційну заяву та за підтримку обох наших секцій, української та російської. Нам боляче, що ми опинилися в ситуації, яка стала приводом для конфронтації і всередині нашої міжнародної організації,

– фрагмент заяви російської секції IBBY з приводу російського вторгнення в Україну (в оригіналі заяви – так званого "українського конфлікту").

Путінський "дитячий письменник" – номінант на премію Андерсена

Росіяни наголосили у своїй заяві, що "Мы выступаем за восстановление мира, мы категорически против любых военных конфликтов", але при цьому делегували як номінанта на здобуття премії Андерсена злочинця та прихильника геноциду українців "дитячого письменника" Андрія Усачьова, повідомляє "Читомо".



З прапором терористів, третій зліва – Усачьов / Фото – росЗМІ

Того самого, який позиціонує себе борцем із "західною ідеологією" та не вилазить з "гуманітарних" місій з окупованих росіянами українських територій, фотографується з воєнними злочинцями та називає українців "нацистами". А ще – він є членом Опікунської ради російської державної дитячої бібліотеки, у якій Дєніс Бєзносов працює заступником директора. Усачьов – частий гість бібліотеки, про що інформують численні пресрелізи на її сайті.



Андрій Усачьов у ролі путінського пропагандиста / Скриншот

Позиція IBBY – не якесь запаморочення, а послідовна політика. Щось схоже ми вже бачили на прикладі демаршу іншої авторитетної організації – Amnesty International, яка на підставі того, що українські захисники захищають свої міста та села фактично назвала їх воєнними злочинцями та прирівняла до росіян-окупантів, які здійснють в Україні відкритий геноцид.

Реакція світу

Керівництво IBBY обмежилось скупою заявою про "український конфлікт", не стало розбиратися з "хорошими руськими" у своїх лавах і вже на 38-му Всесвітньому конгресі IBBY в Малайзії зробили все, щоб не помічати того, що в Україні з вини росіян триває війна та гинуть діти. Натомість члени організації мовчати не стали.

Подальші події взагалі виглядали як відверте знущання. 18 листопада 2022 року IBBY оголосила склад журі премії Андерсена. Головою журі відзнаки стала згадана російська ілюстраторка Анастасія Архіпова. Для російських ЗМІ це стало дуже важливим фактом, адже натякає, що "все нормально", а ізоляції, в якій нині є Росія, насправді не інсує.



Анастасія Архіпова – російська зірка IBBY / Скриншот

Це знущальне рішення відразу спровокувало скандал та перетворило IBBY та премію Андерсена на щось токсичне.

Резонансним і безпрецедентним став крок королеви Данії Марґрете ІІ, яка відмовилася від патронату над премією Андерсена. Рішення королеви підтримали письменники з усього світу. Низка локальних представництв IBBY, зокрема Швеції, Норвегії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Бельгії, Молдови та України висунули вимогу відставки новопризначеної голови журі премії Андерсена.