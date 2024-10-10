Нестача їжі та підробітки копачем могил: нові деталі життя дітей в інтернаті на Львівщині

Триває розслідування справи та перевірка скарг вихованців інтернату у Великому Любіні на Львівщині. Як виявилося, діти скаржилися на нестачу їжі, а дехто був змушений підпрацьовувати копачем могил та готувати тіла померлих до поховання.

Омбудсман продовжує тримати на особистому контролі питання щодо дотримання прав та інтересів вихованців цього навчально-реабілітаційного центру. Про це Дмитро Лубінець повідомив особисто.

Дивіться також Побиття дитини в інтернаті на Львівщині: вихователька отримала підозру і відсторонена від роботи

Вихователі, схоже, "роз'яснили" дітям, що можна говорити

Наразі продовжується досудове розслідування за фактами насильства над дітьми в інтернаті. Частина із них досі перебуває у закладі, серед них – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах.

І нещодавно, а саме 7 та 8 жовтня, співробітники Секретаріату Уповноваженого за моїм дорученням здійснили повторний візит до закладу, де в той момент проводилась індивідуальна оцінка потреб дітей із залученням фахівців із соціальної роботи та психологів благодійного фонду "Голоси дітей" та Міжнародного благодійного фонду "СОС дитячі містечка". Монітори відзначили, що діти під час індивідуальної оцінки їхніх потреб, виражали обережність у висловлюваннях,

– повідомив Лубінець.

За його словами, це свідчить про те, що працівники центру могли "роз'яснити", що можна говорити, а що ні. Проте після тривалого спілкування із психологами деякі вихованці розповіли, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз. Дехто з них казав, що був свідком насилля над іншими.

"Це свідчить, що таким дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника", – наголосив омбудсман.

Дітям не вистачає їжі, а дехто мусить працювати у ритуальних послугах

Лубінець також додав, що згідно з попередньою оцінкою потреб дітей більша частина з них не мала б перебувати у центрі.

Наразі в таких дітей спостерігається педагогічна занедбаність, а це можливий наслідок надання неякісних освітніх послуг або влаштування дітей до закладу відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів. Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти,

– зауважив Дмитро Лубінець.

️Він також розповів, що навіть після виявлення порушень в інтернаті, у дітей досі є скарги на погану якість та нестачу продуктів. А ще один із вихованців розповів, що підпрацьовує копачем могил, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх. Це в його віці може спричинити важкі психологічні наслідки, а ще свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці.

️"Дії Львівської обласної військової адміністрації мають продемонструвати рішучість у поновленні прав дітей, стабілізації їхнього стану та уникнення невиправданої бюрократизації процесу", – підсумував омбудсман.

Що кажуть в ОВА про ситуацію в інтернаті під Львовом

️Заступник начальника Львівської ОВА Олександр Кулепін повідомив, що у закладі уже працює тимчасова виконувачка обов'язків директора.

Це потрібно з огляду на те, що у закладі щодня відбуваються перевірки, слідчі дії тощо.

"Ми провели вивчення потреб дітей і їм буде забезпечено належні умови виховання та навчання в інших закладах області відповідно до їх освітніх потреб", – сказав Кулепін.

У Львівській ОВА також додали, що через поширення великої кількості інформації, яка дискредитує педколектив центру, є сумніви, що ця освітня установа зможе надалі функціонувати.