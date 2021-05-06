Переглянув 12 хвилин, вирізані з інтерв'ю Іванґая. Остаточно переконався у своїх підозрах стосовно залученості Дудя до розповсюдження кремлівських наративів.

Пояснюю. Дудь вирізав не випадкові слова, а цілком зрозуміло артикульовані Іваном меседжі про знищення українців під час Голодомору, про звірства НКВС, про закопаних у безіменних могилах російських окупантів, знищених на території України та іншу неприйнятну з точки зору Кремля правду.

Цікаво Дудь вирізав з інтерв'ю розповідь "Івангая" про Голодомор, НКВД та війну в Україні

Дудь зробив це свідомо і, як ми побачили, абсолютно безпідставно.

Це є актом цензури і я думаю, що Дудь має або вибачитися, або втратити право в‘їзду до України через участь в антиукраїнській пропаганді.

Фраза Дудя, що українці та росіяни однаково постраждали Голодомору, бо жили в одній країні – маніпуляція, адже те, що кремлівський геноцид був спрямований на знищення саме українців та мав яскраво виражений етнічний характер – історичний факт.

Дудь та "Івангай" / Колаж 24 каналу

За темою Дудь відповів на звинувачення "Івангая" та опублікував вирізаний фрагмент інтерв'ю: відео

Саме за цією ознакою голодом знищувалася Кубань, переважно населена етнічними українцями.

Казати, що ми всі однаково постраждали від Голодомору, оскільки в той момент жили в одній країні – СРСР – все одно, що казати "ми всі однаково постраждали від Голокосту, оскільки в той момент жили в одній країні – Третьому рейху".

Це абсолютно тотожна маячня та свідома спроба нівелювати надважливу кваліфікаційну ознаку злочину Кремля, за який він ще не відповів, але обов'язково відповість як легітимний спадкоємець совка.