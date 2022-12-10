Скандал із письменником Бату набирає обертів: у "Видавництві Старого Лева" зробили заяву

На початку грудня українців приголомшила заява журналіста Віктора Трегубова про те, що відомий письменник Дорж Бату вигадав свою біографію. "Видавництво Старого Лева", яке протягом останніх 5 років друкувало його роботи, виступило з офіційною заявою.

У видавництві вирішили розставити всі крапки над "і". Там зазначили, що вже не перший рік співпрацюють з Доржем Бату і спиралися на його гарну репутацію.

Важливо Журналіст Трегубов заявив, що Дорж Бату вигадав свою біографію: письменник відповів

Представники "Видавництва Старого Лева" заявили, що до останнього очікували дуже простих і неспростовних доказів правдивості інформації, яку за роки співпраці отримували від Доржа Бату. До того ж, як зазначили у видавництві, причин сумніватися у правдивості його слів, зокрема посаді та роботі, яку він виконує, не було.

Попросивши Доржа Бату підтвердити місце його роботи, а саме “оператор корекцій траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США”, ми були впевнені, що отримаємо це підтвердження. На жаль, прямої відповіді та підтвердження цієї посади від Доржа Бату ми не отримали,

– пояснили у "Видавництві Старого Лева".

Сам Бату відповів на це, що на момент виходу книжки він працював у компанії приватного контрактора НАСА.

"Видавництво Старого Лева" більше не співпрацюватиме з Бату

Керівництво видавництва ухвалило рішення завершити співпрацю з Доржем Бату.

"Книжки авторства Доржа Бату не додруковуватимуться. Книжки "Франческа. Повелителька траєкторій", "Франческа. Володарка офіцерського жетона", які вже є в наявності, будуть промарковані, як такі, в яких "Інформація про біографію автора не є достовірною", – мовиться у заяві видавництва.

Там додали, що надалі більш ретельно перевірятимуть біографії авторів, "спираючись не лише на їхній соціальний та репутаційний капітал і доброчесність". Також у "Видавництві Старого Лева" попросили вибачення у своїх читачів.

Хто такий Дорж Бату