"Ви хворі люди": у Києві таксист вигнав пасажирок за українську – його вже шукають, щоб покарати

У Києві розгорівся новий мовний скандал через таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів українською. Тепер горе-таксиста хочуть притягнути до відповідальності.

У мережі опублікували ролик, на якому між чоловіком і двома жінками виник словесний конфлікт, пише 24 Канал. Зі слів жінки на відео можна зробити висновок, що таксист відмовився надавати їм послуги українською.

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Водій сервісу Bolt відмовився надавати послуги українською

Як свідчать кадри, таксист, схоже, відмовився продовжити поїздку. Як саме розпочався конфлікт не відомо, оскільки відео починається, коли водій Hyundai просить пасажирок покинути салон автомобіля.

На запитання жінки до таксиста, чому він не хоче розмовляти державною мовою, він сказав: "ви хворі люди".

Конфлікт між пасажирками та водієм сервісу Bolt: дивіться відео

Пасажирка вирішила поцікавитися, чому таксист вважає її хворою за вимогу надавати послуги українською. Після цього водій Hyundai почав заперечувати свої слова.

Конфлікт продовжився тим, що таксист почав виносити речі пасажирок із салону та скасував поїздку. Зі слів жінки на відео, таксист працює у компанії Bolt.

Скандального водія хочуть притягнути до відповідальності

На мовний скандал відреагував Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Він наголосив, що водієві таксі, який вигнав пасажирок через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, не вдасться уникнути покарання.

Мовний омбудсмен заявив, що готує звернення до Нацполіції та сервісу Bolt, щоб встановити особу порушника.

Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності,

– сказав Тарас Кремінь.

Кремінь додав, що таксист своїми діями порушив статтю 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Санкції статті передбачають штраф у розмірі 3 400 – 5 100 гривень.

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