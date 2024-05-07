У Києві вчитель фізкультури облаяв учня-переселенця та погрожував йому

У київській школі розгорівся конфлікт між вчителем фізкультури та учнем, який переїхав з Луганської області.

Скандал спалахнув у столичній школі №37: все розпочалось нібито через те, що підліток не туди поставив швабру.

Читайте також На Прикарпатті бійка підлітків закінчилася стріляниною та ножовим пораненням

Конфлікт у школі

У мережі поширюють відео, на якому вчитель фізкультури лається та ображає учня 9-го класу. Викладач казав, що навчить "як правильно", а також називав хлопця сепаратистом.

Я тебе зараз по горбу йо*ну, сєпарська гнидо, б**ть. Я тебе навчу, як правильно. Не буду з тобою цяцькатися… Якщо я тебе трону, тебе навіть реанімація не спасе,

– кричав вчитель учневі.

Вчитель фізкультури погрожував хлопцю з Луганщини / Відео: "Київ ІНФО"

У департаменті науки та освіти Києва обіцяють за результатами розгляду ситуації "у найкоротший термін прийняти відповідні управлінські рішення".

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цей інцидент. Він повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв справу на особистий контроль.

Поведінка вчителя, яка зафіксована на відео, містить ознаки кримінального правопорушення – погрози вбивством, нанесення тілесних ушкоджень... А якщо додати до цього обставини, які обтяжують покарання, – висловлювання, що несуть дискримінаційний характер, можна ймовірно припускати, що порушення вчинили на ґрунті ненависті,

– написав Лубінець.

Він додав, що такі дії визначаються, як розпалювання ненависті за ознакою соціального походження та місця проживання. Омбудсмен наголосив, що жоден випадок насильства над дітьми не повинен залишатися безкарним.

Раніше у київській школі побили підлітка