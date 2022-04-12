Скандал з ковідними вечірками: Джонсон сплатив штраф та не планує йти у відставку

У травні 2020 року попри карантинні обмеження на Даунінг-стріт відбулася гучна вечірка. На ній був присутній і британський прем'єр Борис Джонсон.

Участь у вечірці та порушення правил викликали велике обурення у суспільстві. Витівка ледь не коштувала посади Борису Джонсону.

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Штраф та вибачення

Борис Джонсон перепросив за своє рішення відвідати вечірку. Він пояснив: не усвідомлював, що це могло бути порушенням.

Він чудово розуміє справедливість реакції суспільства, адже від нього очікували прикладу дотримання усіх обмежень. Також він сплатив штраф за порушення карантину. Скандал став для нього уроком, але йти через нього у відставку Джонсон не збирається.

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