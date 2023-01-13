Ексміс України Жосан виправдалася за гучну вечірку у Куршевелі: чи витрачала гроші держави

Напередодні в мережі спалахнув скандал. Розпалила його колишня "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан, а також її чоловік Сергій Ошеровський. Вони були на гучній вечірці в Куршевелі, що й обурило українців.

Карина Жосан вирішила виправдатися. Мовляв, вона не мала на меті когось образити гучною вечіркою. Але вона таки встигла це зробити. Далі ми викладемо її позицію, яка все одно викликає неабиякий подив на фоні того, що зараз відбувається біля Бахмута та Соледара. Та й сама ситуація, коли б вона не відбувалася, не демонструє гідність українців, скільки прапором не обвішуйся.

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Вечірку буцімто влаштувала не вона

Як запевняє Жосан, 11 січня свій день народження святкувала її подруга Аліна Варакута. Вона й вирішила влаштувати собі таку вечірку.

За словами дівчини, її не здивувало, що цю тему активно розкручували Скабєєва та Собчак. Водночас її засмутило те, скільки хейту полилося від українців. Але якби вона бодай на мить задумалася, то всього цього не було б. Можна було просто не влаштовувати танці на столі та не розмахувати прапором, нісши дороге шампанське на шалено дорогому курорті.

"Так, ми витратили певні гроші на святкування. Але це наші особисті статки, зароблені нашою чесною працею. Якщо хтось з українців зараз оновить стару машину на нову – він теж буде винуватий?", – запитала риторично вона.

Як зазначила одна з героїнь скандалу, вона на допомогу Україні витратила значно більше, ніж на вечірку. Водночас її обурили коментарі про "дітей депутатів / олігархів". Жосан зізнається, що їй цікаво читати таке про себе. Адже вона переконує, що виросла у простій родині, жила на Троєщині. А все, чого вона досягнула до цього моменту, вона зробила сама. Тож жодних "державних коштів", запевняє вона, дівчина навіть у руках не тримала.

Так, я перебуваю за кордоном. Моя робота, яка на 100% пов'язана з доступом до інтернету 24/7, в Україні без світла була б неможлива. Я свідомо обираю такі умови життя, які дозволяють мені щодня працювати та допомагати донатами своїй країні,

– зазначила вона.

Реакція Карини Жосан на скандал у Куршевелі / Скриншот

Чому на святкуванні був прапор

Цей момент, який неабияк обурив користувачів мережі, вона теж пояснила. За словами Жосан, кожне свято українців зараз пов'язане з одним бажанням. Мовиться про перемогу. Тож прапор на святі був демонстрацією "нескореності українського народу у будь-які часи". Вона додала, що цим продемонстрували, що не бояться, що на курорті поруч можуть бути росіяни. Воно ніби й добре, але можна було вже на столи і не вилазити, якщо вже на те пішло.

Водночас дівчина запевняє, розуміє, що гучне святкування на фоні війни в країні могло когось образити чи пригнітити.

Я хочу щиро перепросити за це та запевнити, що публікація сторіс зі святкуванням мала абсолютно протилежний, переможний настрій. Дякую за розуміння. Все буде Україна!,

– написала вона.