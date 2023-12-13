На Львівщині чоловік у формі погрожував священнику та залякував ТЦК: реакція військкомату

У мережі з'явилось відео, на якому чоловік у військовій формі грубо спілкується зі священником. Він погрожував відвезти його силою до ТЦК, якщо той добровільно не з'явиться до військкомату.

На скандальне відео вже відреагували у ТЦК та СП. У пресслужбі заявили, що чоловік у формі є цивільним.

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Що відомо про інцидент

На відео видно, що чоловік у військовій формі ображає священника і погрожує йому тим, що якщо той не з'явиться до ТЦК, його відвезуть туди силою.

Також чути, що він злиться на священнослужителя через те, що під час похорону його сина той не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий".

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що, судячи з усього, люди на відео знайомі й в чоловіка є особиста образа на отця.

Козицький зазначив, що, попередньо, подія трапилася у Стрийському районі. Однак ситуація потребує повного з'ясування, адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису.

Він наголосив, що мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини й попросив керівництво Львівського обласного ТЦК та СП з'ясувати всі обставини події.

Відео, яке поширюють в мережі (обережно, нецензурна лексика 18+):

Згодом у ТЦК та СП повідомили, що була проведена службова перевірка.

Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобов'язаних в процес роботи військовослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя,

– сказали у ТЦК та СП.

Водночас у відомстві заявили, що дії військовослужбовців ТЦК та СП були правомірними і повістка для священника була виписана заздалегідь – його викликали для уточнення облікових даних.

Нагадуємо, що в країні триває повномасштабна війна, обов'язок кожного громадянина з'явитись для уточнення облікових даних у разі отримання повістки. Принагідно висловлюємо щиру вдячність тисячам священників та капеланів, які поряд з нашими воїнами на фронті підтримують моральний та бойовий дух вірян,

– додали у військкоматі.

Чоловік з відео втратив на війні двох синів

Пізніше Максим Козицький повідомив, що чоловік у військовій формі, який на відео конфліктував зі священником – батько братів Вишиваних, які загинули на війні з різницею у 10 днів.

Молодшого, Василя, не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Йому було всього 28 років і він служив у лавах 80-ї бригади. Старший син, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів після цього – внаслідок удару Росії по Яворівському полігону.

Як батько щиро співчуваю Василеві Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам та дружині за виховання таких гідних, сильних, красивих Людей, патріотів. Вічна пам'ять Героям. Але наш ворог – росіяни. Це вони вбивають українців. Це вони вбили братів Вишиваних. Будь ласка, не шукаймо ворогів між собою,

– наголосив Козицький.

Очільник ОВА додав, що війна не оминула жодну українську сім'ю. Однак мета у нас одна і ми повинні жити в єдності.