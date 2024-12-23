Приїхало 8 екіпажів поліції: правоохоронці розповіли про конфлікт, що стався у Львові

У понеділок, 23 грудня, на вулиці Тесленка у Львові виник конфлікт між водієм та правоохоронцями. З'ясувалося, що чоловік вже перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Львівської області. Зазначається, що правоохоронці зупинили водія через порушення правил дорожнього руху.

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Що відомо про конфлікт у Львові

В поліції повідомили, що під час оформлення адміністративних матеріалів з'ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

Чоловік погодився поїхати для уточнення інформації, однак зробив телефоний дзвінок. Невдовзі на місці зібралися громадяни, які перешкоджали законним діям поліції та шарпали за формений одяг, відібрали бодікамеру у поліцейського,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згодом водій поскаржився на стан здоров'я, після чого йому викликали швидку медичну допомогу. Після огляду медики повідомили, що загрози життю й здоров’ю чоловіка немає. За словами правоохоронців, надалі водій "добровільно поїхав для уточнення облікових даних в ТЦК". В поліції наголосили, що до чоловіка не застосовували фізичну силу та спеціальні засоби.

На місце події також викликали слідчо-оперативну групу, зараз встановлюються обставини події та надається правова кваліфікація діям учасників.