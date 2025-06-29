"Я не поїду, поки ця жінка не вийде": у Сумах водій маршрутки висадив дружину загиблого воїна

У Сумах стався конфлікт між водієм маршрутки та дружиною загиблого військового. Чоловік відмовився везти жінку за пільговим посвідченням і висадив її з транспорту.

Подробиці інциденту розповіла дружина полеглого воїна Світлана Дзинзар у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

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Водій відмовився везти жінку за пільгою

Інцидент трапився 29 червня у Сумах. Жінку з посвідченням члена родини загиблого військовослужбовця висадили з маршрутки №13. Сум'янка розповіла у соцмережі, а згодом журналістам, що водій відмовився везти її, через нібито обмежену кількість пільгових місць.

Після суперечки чоловік наказав їй покинути салон. Він грубо наголосив, що транспорт не рушить, поки жінка не вийде.

Чоловік Світлани, військовий Віктор Дзинзар, загинув на війні восени 2023 року. До цього він також працював водієм маршрутки. Посмертно отримав орден "За мужність" III ступеня та звання Почесного громадянина міста Суми.

У коментарі Суспільному директор товариства, якому належить маршрут №13, Геннадій Петренко заявив, що знає про ситуацію. За його словами, в салоні того дня перебували ще кілька пільговиків, а водій "не витримав емоційно".

Петренко додав, що чоловіка тимчасово відсторонили від роботи. Однак раніше скарг на нього не надходило.

До слова, пасажир львівської маршрутки принизив ветеранку Олену Лубенську, поставивши під сумнів справжність її посвідчення УБД. Інші пасажири проігнорували ситуацію.