Скандал із закупівлями у Міноборони: Резніков пояснив, чому яйця такі дорогі

Довкола Міноборони України розгорівся скандал через те, що відомство нібито закуповує продукти за завищеними цінами. Журналісти порівняли ціни, за якими продукти закупляє Міноборони, з цінами у столичних супермаркетах.

У матеріалі ЗМІ повідомляється, що Міноборони купує куряче яйце по 17 гривень за штуку, коли в супермакеті "Сільпо" вартість одного 7 гривень. Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на розслідування.

Дізнайтесь більше Це інформаційна атака під штучним приводом, – Резніков про скандал у Міноборони

Резніков заявив про технічну помилку

Він заявив, що скандал із закупівлями продуктів для військових – штучний. Також Олексій Резніков впевнений, що це інформаційна атака проти відомства.

Резніков пояснив, чому в контракті прописана аномально висока ціна для яєць. За його словами, ціна 17 гривень за штуку була сприйнята помилково.

Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник,

– переконує глава Міноборони.

Резніков повідомив про помилку постачальника, який вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю.

"Відповідно до нормативів кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від ґатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 до 60 грамів). Ціна 170 гривень за кілограм яєць – це 85 гривень за десяток. Що є в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні", – зазначив міністр.

Крім того, Резніков запевнив, що Міноборони не закуповувало і не планує купувати яйця по 17 гривень за штуку

У Міноборони відбулася відставка через помилки в договорах

Олексій Резніков інформує, що наприкінці грудня 2022 року Міноборони уклало контракти на забезпечення послуги харчування з постачальниками. Як стверджує Резніков, за підсумками укладання контрактів його профільний заступник провів нараду, на якій заслухав керівника відповідного підрозділу.

Помилку компанії з переведенням штук в кілограми було помічено ще тоді, як і деякі технічні помилки в інших договорах. Після чого керівник підрозділу був відсторонений. Підкреслюю – в кінці грудня,

– написав він.

Резніков додав, що на засіданні комітету продемонструє нардепам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.

"Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру – "кілограм". В усіх інших – або ціна за каталогом, або комбінована ціна за кг/шт. Постачальник просить виправити помилку, адже внаслідок помилки згідно з договором він мав би постачати курячі яйця до армії по 17 гривень за кілограм", – зазначив очільник Міноборони.

На завершення Резніков повідомив, що по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки та уточнення інформації. Він наголосив, що документ, який оприлюднили ЗМІ, де-юре ще не існує.

"Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку", – резюмував глава оборонного відомства.

Скандал в Міноборони: коротко