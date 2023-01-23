Скандал із закупівлями у Міноборони: Резніков пояснив, чому яйця такі дорогі
Джерело:Олексій Резніков
Довкола Міноборони України розгорівся скандал через те, що відомство нібито закуповує продукти за завищеними цінами. Журналісти порівняли ціни, за якими продукти закупляє Міноборони, з цінами у столичних супермаркетах.
У матеріалі ЗМІ повідомляється, що Міноборони купує куряче яйце по 17 гривень за штуку, коли в супермакеті "Сільпо" вартість одного 7 гривень. Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на розслідування.
Дізнайтесь більше Це інформаційна атака під штучним приводом, – Резніков про скандал у Міноборони
Резніков заявив про технічну помилку
Він заявив, що скандал із закупівлями продуктів для військових – штучний. Також Олексій Резніков впевнений, що це інформаційна атака проти відомства.
Резніков пояснив, чому в контракті прописана аномально висока ціна для яєць. За його словами, ціна 17 гривень за штуку була сприйнята помилково.
Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник,
– переконує глава Міноборони.
Резніков повідомив про помилку постачальника, який вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю.
"Відповідно до нормативів кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від ґатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 до 60 грамів). Ціна 170 гривень за кілограм яєць – це 85 гривень за десяток. Що є в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні", – зазначив міністр.
Крім того, Резніков запевнив, що Міноборони не закуповувало і не планує купувати яйця по 17 гривень за штуку
У Міноборони відбулася відставка через помилки в договорах
Олексій Резніков інформує, що наприкінці грудня 2022 року Міноборони уклало контракти на забезпечення послуги харчування з постачальниками. Як стверджує Резніков, за підсумками укладання контрактів його профільний заступник провів нараду, на якій заслухав керівника відповідного підрозділу.
Помилку компанії з переведенням штук в кілограми було помічено ще тоді, як і деякі технічні помилки в інших договорах. Після чого керівник підрозділу був відсторонений. Підкреслюю – в кінці грудня,
– написав він.
Резніков додав, що на засіданні комітету продемонструє нардепам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни.
"Народні депутати побачать, що тільки в тому контракті, саме в тому, який оприлюднено в ЗМІ, у таблиці вказано одиниці виміру – "кілограм". В усіх інших – або ціна за каталогом, або комбінована ціна за кг/шт. Постачальник просить виправити помилку, адже внаслідок помилки згідно з договором він мав би постачати курячі яйця до армії по 17 гривень за кілограм", – зазначив очільник Міноборони.
На завершення Резніков повідомив, що по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки та уточнення інформації. Він наголосив, що документ, який оприлюднили ЗМІ, де-юре ще не існує.
"Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня. Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку", – резюмував глава оборонного відомства.
Скандал в Міноборони: коротко
- Нещодавно ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин.
- Журналісти порівняли ціни з тими, що в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- У Міноборони повідомили, що проводять службову перевірку. Також відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- Водночас відомо, що НАБУ та САП розслідують можливі зловживання у Міністерстві оборони України та відкрили кримінальне провадження.