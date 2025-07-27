У Чехії заявили, що словацька поліція поставила під загрозу спецоперацію в Дніпрі

Словацька поліція поставила під загрозу безпеку команд, оприлюднивши інформацію про спецоперацію в Україні. Існувала небезпека, що Росія може помститися чеським та словацьким поліцейським.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Aktuálně.cz.

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Що відомо про скандал між Чехією та Словаччиною?

Чеське видання повідомило, що словацька поліція, оприлюднивши інформацію про спецоперацію в Україні, поставила під загрозу безпеку команд.

Мовиться про затримання українця у справі торішніх погроз про бомби у школах Чехії та Словаччини. Словацька поліція опублікувала інформацію про подію ще в середу – тоді, коли поліцейські команди все ще перебували в Україні, у Дніпрі. Про це журналу розповів речник чеського поліцейського президіуму Йозеф Боцан. За даними тижневика, цим могла бути поставлена під загрозу їхня безпека.

Публікація відбулася в момент, коли поліцейські команди ще були на місці в Дніпрі. Робота там ще тривала. Це не було тактично правильним рішенням, особливо з огляду на безпеку всіх присутніх, адже місце розташоване недалеко як від Росії, так і від фронту,

– розповів Боцан.

За словами журналістів, існувала небезпека, що Росія може помститися чеським та словацьким поліцейським, атакувавши їх ракетою або дроном. Чеська контррозвідка припускає, що затриманий українець міг діяти на гроші з боку Росії.

Існувала домовленість опублікувати все, лише коли всі будуть у безпеці – вже в Чехії чи Словаччині. Приблизно за тиждень після операції. І що публічні заяви будуть узгоджені між сторонами. Але за кілька годин після листа Земана, у якому він про все це повідомив, словаки зробили протилежне. Причому головне – російський слід просто замовчали,

– повідомило анонімне джерело.

Інформацію про можливу фінансову підтримку затриманого українця з боку Росії оприлюднила чеська Служба безпеки лише після того, як словацька поліція оголосила про його затримання. Словацька опозиція, своєю чергою, жорстко розкритикувала поліцію та міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока.

Водночас Ешток розкритикував чеську службу безпеки за публікацію даних про можливий російський слід, назвавши це непідтвердженою гіпотезою, яка може зашкодити розслідуванню.