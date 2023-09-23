Між Польщею та Німеччиною розгорівся скандал: Шольц погрожує прикордонним контролем

Між Німеччиною і Польщею розгорівся скандал. Причиною є незаконна видача сотні тисяч робочих віз мігрантам.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею і Чехією можуть запровадити тимчасові заходи.

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Шольц пригрозив прикордонним контролем

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив знову ввести прикордонний контроль між країнами.

Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів,

– заявив Шольц.

Він додав, що:

обговорить це питання з польським урядом,

порушив питання про можливість запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами.

Раніше і Шольц, і Фезер виступали проти закликів до введення прикордонного контролю. Теперішні заяви свідчать про те, що уряд Німеччини змушений реагувати на збільшення кількості нелегальних мігрантів:

За даними уряду ФРН, за перші 8 місяців цього року притулок попросили понад 204 тисячі біженців, що на 77% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За даними німецької поліції, у першій половині цього року на кордоні з Польщею затримали понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

Європейський союз також вивчає інформацію про те, що мігранти в'їжджали до Польщі за незаконно виданими робочими візами, за які посадовці нібито отримували хабарі. Варто зауважити, що правий уряд Польщі вже давно критикує німецьку політику щодо мігрантів.

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Відносини між Польщею та Україною – занадто глибокі

Президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що внаслідок заборони імпорту окремої агропродукції до країн ЄС Україна втратила сотні мільйонів доларів. Проте відносини з Польщею – дорожчі за ці гроші.

Глава держави закликав не перетворювати "зернову суперечку" у політичний концерт. За його словами, Україна планує розв'язати це питання в юридичному ключі.

Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації,

– наголосив політик.

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда не вірить, що юридична суперечка може суттєво вплинути на відносини між країнами. Адже вони є занадто глибокими, аби їх могли зіпсувати "зернові" розбіжності.