Тетяна Крупа за крок від волі: як лікарка заробила мільярди на "інвалідності" прокурорів

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Розкрадання на мільйони доларів. Кошти на які можна було б спорядити не одну бригаду ЗСУ. І перезапуск медично-соціальної експертизи в Україні після величезного скандалу.

Завдяки Тетяні Крупі вся Україна звернула увагу на діяльність МСЕКів, але цій історії – далеко не один рік. Де зараз корупціонерка року, і чому з нею досі не розірвали контракт? Скільки таких, як пані Тетяна, вдалося викрити спецслужбам, і яка їхня подальша доля. Роль МОЗ в історії системи хабарів по всій країні. А головне чи розірве корупційну поруку нова реформа Уряду?

Проєкт "Де вони?" шукав відповіді на ці питання. Отримати їх було нелегко: довгі очікування на відповідь з Міністерства, уникнення зустрічей з журналістами, та шаблонні відповіді. На розслідування пішло чимало часу та зусиль. Всі факти, що нам вдалося здобути – читайте нижче у матеріалі 24 Каналу.

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Безпрецедентний корупційний скандал

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня 2024 року підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 2025 року. Так, із 1 січня в Україні стартувала масштабна реформа: на зміну МСЕК прийшло оцінювання повсякденного функціонування. В уряді обіцяли, що проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано. Усі етапи для оцінювання фіксуватимуться в електронній системі, що має унеможливити корупційні зловживання.

Все почалося задовго до осені 2024 року. Проте саме від 3 жовтня медико-соціальна експертна комісія в українців асоціюється з горами доларів на ліжку. Адже саме того дня провели обшуки у Тетяни Василівни Крупи, очільниці МСЕКу Хмельниччини та депутатки Хмельницької обласної ради VIII скликання.

Повна версія розслідування 24 Каналу: дивіться відео

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Як випливає з матеріалів досудового розслідування, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили:

у вітальній кімнаті квартири Тетяни Крупи – 106,1 тисячі доларів, 6,7 тисячі євро і 67,5 тисячі гривень;

у гардеробній, де розміщувався сейф, – 315,9 тисячі доларів і 25,4 тисячі євро;

у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – 253,1 тисячі доларів, 70 тисяч євро і 143 тисячі гривень;

у ще одній спальні – 2,5 мільйона доларів, 37,8 тисячі євро і 702 тисячі грн.

Як вишенька на торті – коробка з прикрасами із написом "королевам можна все". Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топчиновниці належать чималі статки багато нерухомості в Україні та закордоном.

Родина Крупи володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі кв.м в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

Втім у "скромних" деклараціях родини Крупи висвітлено далеко не все що перераховує ДБР. За підсумками декларування за 2023 рік, Тетяна Крупа виявилася найбагатшою серед своїх колег.

Зокрема, Крупа отримала 662 тисячі гривень зарплати, 166 тисяч грн пенсії; інші її доходи склали більше млн грн. У банках посадовиця зберігала 300 тисяч гривень, готівкою 70 тисяч доларів. У чоловіка пані Тетяни в збереженнях 15 мільйонів 200 тисяч гривень та 90 тисяч доларів. Сім'я голови МСЕК Хмельниччини володіє 16 будинками загальною площею 292,6 кв. м (квадратних метрів загалом для 16 будинків мало, але саме така офіційна інформація), трьома квартирами загальною площею 321,4 кв. м у Хмельницькому і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 га. Схильність до розкішного життя сімейства Крупи підкреслює наявність Porsche Cayenne 2019 року вартістю 2,5 мільйона гривень. До слова, авто придбали в розпал пандемії.

Що відомо про родину Крупи

Той самий "легендарний" чоловік на ліжку, засипаному грошима — чоловік Тетяни Крупи, Володимир. За словами друзів цієї родини, на фото, старанно перекладає стоси доларів саме він. Також в ДБР підтвердили, що це чоловік голови МСЕК, погано йому не ставало: "Він сам так вирішив лягти під час обшуку".

Володимир Крупа біля стосу грошей / ДБР

Відповідно до Держреєстру Володимир Крупа очолював Контрольно-ревізійне управління області. Наразі його діяльність припинена, а журналістам Володимир розповів, що таки 22 роки працював керівником органу фінансового контролю. Доводилось мати справу з різними людьми, і якби він порушував законодавство, то "не працював би в такому органі так довго".

Я завжди намагався діяти в правовому полі, обставини бувають різними. Я звільнився з роботи, коли почалася війна, тому що на першому плані для мене були мої онуки,

– заявив Володимир Крупа у коментарі ТСН.

Насправді ж у червні 2017 його звільнили внаслідок реорганізації Держінспекції та перетворення її в Держаудитслужбу. Однак Хмельницький окружний адміністративний суд прийняв рішення поновити Володимира Крупу на посаді начальника Державної фінансової інспекції в Хмельницькій області з 21 липня 2017 року. Про це свідчить постанова суду від 7 вересня. Позивач оскаржив накази про свої звільнення із займаної посади, датовані червнем-липнем цього року. В обґрунтування позовних вимог Крупа пояснив, що понад 16 років працював начальником ДФІ в Хмельницькій області. Загалом, пан Крупа неодноразово поновлювався на посаді цього органу контролю.

На цьому тлі Володимир Крупа заявляв, що знайде для дружини найкращих адвокатів, а ще він бізнесмен та фінансист, і тому має право тримати готівку вдома. Вочевидь, на його думку, навіть якщо мовиться про майже 6 мільйонів гривень, що не задекларовані.

Син фігурантки справи про колосальне хабарництво на інвалідності на мільйони доларів, наслідком якого стали ще й неправомірні виплати на мільйони гривень – який збіг -- очолював обласний Пенсійний фонд. Його також звинувачують у незаконному збагаченні за спільною схемою з матір'ю. Після скандалу Олександр Крупа звільнився з посади за власним бажанням, про що свідчать і декларації чиновника. Замість нього тимчасовою виконувачкою обов’язків голови стала його перша заступниця Марія Квятківська.

Ба більше, син скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Крупи почав розпродавати бізнес в Україні, зокрема, дві будівельні компанії. Зокрема, в листопаді минулого року власником ТОВ "Вест-Естейт" замість Олександра Крупи став хмельницький підприємець Петро Бицик. А 9 жовтня власником частки Крупи у ТОВ "Естейт Плюс" став киянин Євген Близнюк, ще 50% у цій компанії як і раніше належить іншому киянину – Олександру Олійнику. Щоправда, в Олександра залишаються 50% власності в родинній компанії Солар-Інвест, яка до речі й привела правоохоронців в доларові шухляди Крупи. І гроші якої, за версією Володимира Крупи, серед іншого, зберігались у них вдома. Заснували вони компанію всією родиною у 2006 році, Олександр там працював також фіндиректором. Наразі син пані Тетяни веде судові війни за чимале майно.

Не Крупою єдиною

Тетяну Крупу, однак, не можна вважати абсолютним злом, адже більшість очільників МСЕК в Україні – офіційні мільйонери. Крупа просто очолює цей список. На другому місці головна лікарка Вінницької обласної МСЕК Юлія Даниленко. Вона задекларувала 221,5 тисячі гривень зарплати та 2,5 мільйона грн інших доходів. На її банківських рахунках — 1 млн гривень і 8,6 тисячі євро, готівкою — 150 тисяч грн. Родина Даниленків має будинок, 4 квартири та 25 земельних ділянок. В автопарку — Tesla Model 3 (2019 рік) за дивною ціною у 58 тисяч гривень, Mitsubishi Pajero (2016 рік) і Mitsubishi Outlander (2021 рік).

Трійку "лідерів" з задекларованих скрабів закриває керівник МСЕК зі Львівщини Володимир Решота, який задекларував 499 тисяч гривень зарплати та майже 4 мільйони гривень інших доходів у 2023 році. У банках зберігає 458,5 тисячі гривень, готівкою — 252,2 тисячі гривень, 15 тисяч доларів і 8 тисяч євро. До нього після гучного скандалу з Тетяною Крупою завітали з перевіркою представники ДБР, та від коментарів журналістам Володимир відмовився.

Щодо заступниці голови обласної МСЕК, Руслани Іваночко, то у декларації посадовиця зазначила три квартири, дві земельні ділянки та житловий будинок, який набула у 2023 році. Також Іваночко задекларувала дві машини, які належать чоловікові: Volkswagen T-ROC 2021 року випуску та Seat Ateca 2021 року випуску. Там же понад 3,4 мільйона гривень подарунків, соціальні виплати та благодійну допомогу і понад пів мільйона зарплати.

А 11 листопада правоохоронці повідомили, що вручили Руслані Іваночко підозру у приховуванні майна у декларації. У працівниці виявили незадекларовані Mercedes та BMW, а також паркомісце на мільйони гривень. Посадовиці загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Ветеран війни Олег Симороз розповів, що ці статки у медико-соціальних експертизах по всій Україні зароблялись різними шляхами, щоправда, не завжди законними.

Люблять дуже сильно маніпулювати. Дане право з пожиттєвим статусом або переглядом через рік <..> Це ж класика жанру дрібних корупціонерів, які сидять з відкритими шухлядами, аби туди гроші класти. І починається історія, мовляв, "я тобі можу пожиттєво дати, але ж у тебе не пожиттєва, ти ж розумієш. У тебе, звісно, може бути 2 група, але знаєш, 2 групу уже ніхто не пише. Я, мабуть, напишу 3, хоча бачу, що ти хлопець хороший,

– поділився ветеран в інтерв'ю для 24 Каналу.

На думку військового, внаслідок великих корупційних можливостей нормативно-правових актів члени МСЕК зловживають своїм службовим становищем та впливом, і в результаті отримують неправомірну вигоду. Або ж, навпаки, ухвалюють несправедливе рішення щодо українських військових, бо вони не дали хабар.

Як прокурори отримали фейкові інвалідності і ще й заробили на цьому

Результатом такої діяльності МСЕК стали не лише неправомірно отримані статки, а й тисячі хибних висновків та надання статусу інвалідності здоровим людям, які просто не хотіли опинитись на передовій російсько-української війни.

Зокрема, як не дивно, десятка прокурорів – це факт, викриття якого змусило піти з посади вже ексгенпрокурора Андрія Костіна.

Так, 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, покриваючи корупційну схему "Слуги народу" Крупи у МСЕК. Генпрокурор призначив службове розслідування. Так, майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями її сина – начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи. До слова, окрім пенсії група інвалідності дає право знятися з військового обліку, а відтак, мати право на виїзд закордон.

Олексій Олійник / Хмельницька обласна прокуратура

Сам Олійник заявив, що інформація про оформлення інвалідності "усі прокурори" регіону не відповідає дійсності. Каже, має інвалідність і отримав її… у кабінеті під час вивчення кримінального провадження у 2005 році. Який саме він має діагноз, підстави для присвоєння інвалідності, і чим, крім довідки від МСЕК, вона підтверджується, Олійник не повідомив.

Одразу після цієї заяви Олійника звільнили за власним бажанням, як повідомили в каналі Офісу Генпрокурора. Якщо Олійник під час виконання службових обов'язків у 2005 році отримав важку травму, то він мав би пройти ще тоді медичне обстеження, і показати, що саме у нього було виявлено, і документ про результати цього обстеження був би доказом. Але інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи. До того ж встановлена одразу довічно. І ніяких інших рішень про інвалідність або важкі травми, починаючи з 2005 року, Олійник не представив. Тому твердження про корупційні зв'язки з Крупою має усі підстави.

Що ж сталося з тим самим експрокурором Хмельниччини Олійником, який звільнився після "інвалідного" скандалу? Нічого поганого, тепер він працює прокурором відділу, й у січні цього року отримав 710 тисяч гривент зарплати. Декларацію подано у 2025 році, а це значить, що життя Олексія Леонідовича – налагоджується.

Тоді в Офісі повідомили, що службове розслідування охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджувались як питання, пов'язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. В проміжному звіті подали інформацію, що в Хмельницькій області статус особи з інвалідністю має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення. Ексгенпрокурор Костін заявив, що буде проведено детальну перевірку всередині структури.

Але всі обставини, як обіцяв Костін, встановити так і не вдалося, адже в грудні на запит громадської організації "Центр протидії корупції" Офіс Генпрокурора повідомив – не змогли підтвердити фактів неправомірного отримання інвалідності.

За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та пов'язаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні,

– цитата Офісу Генпрокурора.

У відповіді на запит "Центру протидії корупції" також додали, що головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань наразі здійснюється досудове розслідування. Туди Офіс Генпрокурора й передав результати внутрішньої перевірки, а отже, "оцінка встановленим під час службового розслідування обставинам буде надана в ході досудового розслідування за результатами проведення слідчих та інших процесуальних дій".

Простіше кажучи, в Офісі Генпрокурора спромоглися тільки порахувати співробітників з відповідним статусом. А про механіку його отримання, так і не довідались, і як бути з пенсіями та нарахуваннями з Держбюджету? Ми спробували довідатись чи звільнили когось з прокурорів-хабарників та скільки їх нарахували в органах загалом. У ДБР нам відповіли. Станом на кінець січня слідчі ще вивчали документацію, вилучену з місць обшуків у МСЕК та проводили слідчі дії щодо законності призначення інвалідності. Проте саме у Держбюро нам нарешті надали конкретні факти про затриманих.

Наразі слідчими ДБР повідомлено про підозру 2 діючим керівникам окружних прокуратур Хмельницької та Черкаської областей (...), які за версією слідства шляхом обману заволоділи бюджетними коштами у вигляді безпідставно отриманої пенсії. Розслідуванням встановлено, що у 2020 році вказані працівники органів прокуратури, будучи обізнаними про те, що вони не мають ступенів функціональних порушень та життєдіяльності, які відповідають критеріям встановлення груп інвалідності, за сприяння службових осіб МСЕК протиправно отримали I групу інвалідності (довічно). Після отримання відповідних документів вказані особи особисто звернулись із заявами про призначення пенсій по інвалідності до територіальних підрозділів Пенсійного фонду України та на підставі здійснених розрахунків вказаним особам здійснено виплати пенсії по інвалідності у сумах 1 074 236 грн. та 477 тис грн., що є особливо великим та великим розміром відповідно. Працівникам прокуратури загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років (...) та від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– відповідь ДБР на запит 24 Каналу.

Наразі обидва фігуранти під домашнім арештом та відсторонені від посад на період розслідування. Щодо того, чи звільнили когось із прокурорів з посади в ДБР не змогли відповісти, бо це поза компетенцією слідчого органу. Також нам повідомили, що під час розслідування кримінального провадження, за результатами проведених слідчих дій, у одного з керівників Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи виявлено транспортні засоби, об'єкти нерухомості, дорогоцінні прикраси, відомості про володіння та користування якими відсутні у щорічній декларації особи, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік.

От і "попався" пан Решота зі своїми статками, що посіли третє місце серед мільйонерів з МСЕКу. Як пишуть ДБР, посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та йому обрано запобіжний захід у вигляді застави із забороною залишати населений пункт за місцем проживання без дозволу слідчого, а також останнього зобовʼязано здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон та виконувати ряд інших процесуальних обовʼязків.

Діагноз – вагітність: з чим зіткнулися військові на МСЕК

Після "прокурорського" фіаско Президент Зеленський призначив РНБО, та у вечірньому зверненні тоді заявив – чекає від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень.

При цьому, більш як половина ветеранів з Хмельниччини, які подавали документи на інвалідність до МСЕК, отримали відмову, повідомив Дмитро Кухарчук – майор ЗСУ та командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр. Такими даними він поділився у жовтні 2024 року, до розформування МСЕК. Військовий також зазначив, що в середньому по Україні від 43 до 65% ветеранів стикалися з відмовами під час проходження медико-соціальної експертизи.

Фелікс Расько, колишній залізничник та доброволець, що вирушив захищати Україну також відчув на собі, що таке МСЕК повною мірою. Чоловік розповів, що воював на Торецькому напрямку, російський снаряд пробив три поверхи, спалахнула пожежа в приміщенні, де спали хлопці. У Фелікса обгоріли голова та руки — все що не було вкрите спальником. Врешті він з побратимами пробирався з-під завалів, і на щастя, їм вдалося пробити собі прохід. Чоловік отримав опіки 27% тіла. Але зустріли його, не прокурора, та без оберемку доларів в руках – не надто доброзичливо.

А героя України Олега Симороза взагалі змусили з ампутацією ніг підійматися на верхні поверхи для повторного обстеження урологом, яке було не обов'язковим.

Інтерв'ю з воїном ЗСУ Олегом Симорозом про МСЕК: перегляньте відео

Вражає також історія Дмитра Олійника. Український воїн восени 2023 року розповів у Фейсбуці про випадок, що стався з ним у Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи, вимагаючи звільнення Лариси Бунічевої з посади керівника Харківської обласної МСЕК. За словами ветерана, який переніс 15 операцій, Бунічева заявила: "Так нащо ти залишав свою ногу треба було аби її відрізали і була б 2 група". Врешті-решт ветеран війни домігся, щоб МСЕК у Києві надала йому другу групу інвалідності на два роки.

У Харківські ОВА тоді навіть проводили внутрішнє розслідування після інциденту, але судячи з декларації лікарки, яку вона подала у березні 2024-го – принаймні до того часу вона перебувала на посаді.

А ось ветерану "Айдара" Станіславу Дехтяру окрім неповаги ВЛК та МСЕК поставили ще й сюрреалістичний діагноз. Окрім ампутації ноги, хірург "поставив"… вагітність з ускладненнями. А невропатолог написав, що у ветерана "скарги на відсутність правої нижньої кінцівки".

Таких історій ще чимало. Тобто за приниження військових медики експертних комісій отримували й хабарі, й зарплату, будуючи свій ганебний бізнес роками.

Чи причетний до корупційних схем очільник МОЗ

Важливо відзначити, що відразу після гучного скандалу з очільницею Хмельницької МСЕК викрили ще кількох голів комісій на тому ж "гріху". СБУ викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, посадовці МСЕК та їхні спільники за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку. Вартість таких "послуг" становила від 2 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості "замовлення".

Для пошуку потенційних клієнтів фігуранти використовували особисті зв’язки. Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації. У підозрюваних знайшли гроші у сумі понад 500 тисяч доларів США, майже 80 тисяч євро, більше ніж 1 мільйон та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом. Фігурантам загрожує до 8 років, нині вони перебувають під вартою.

8 жовтня поліція скерувала до суду матеріали щодо посадовця МСЕК на Київщині. Під час обшуків у нього виявили понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів. У вересні того року посадовцю повідомили про підозру. 59-річному голові міжрайонної медико-соціальної експертної комісії загрожує до семи років позбавлення волі. Він також торгував довідками для отримання фіктивних груп інвалідності.

А вже наступного дня СБУ та Нацпол викрили у Рівному чергову групу "схематозників", які заробляли на ухилянтах. Організувала "бізнес" власниця місцевого агентства нерухомості Інна Проховська. До схеми залучила двох підлеглих та ще 26 медпрацівників. Серед них – посадовці місцевого МСЕКу. За 15 – 20 тисяч доларів "бізнесменши" робили ухилянтам фіктивні довідки про важкі хвороби серця або нервової системи. А для пошуку потенційних клієнтів використовували базу агентства нерухомості. Організаторку та двох підлеглих СБУ затримала на гарячому. Їм повідомлено про підозру та світить до 5 років за ґратами. З приводу решти учасників оборудки, в тому числі, клієнтів ведеться слідство.

До слова, на Хмельниччині того ж місяця викрили ще двох медиків на сприянні в отриманні групи інвалідності – вилучено майже 8 мільйонів грн. Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності. Ціна "послуг" коливалась від 3600 до 7800 доларів. У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 мільйонів гривень, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.

Але звичайно масштаби подібних злочинів надзвичайно більші. Вся Україна, різні області, і одній й ті ж дії, в одній і тій же структурі МСЕК. У матеріалі є лиш огляд того, що публікували прокурори, СБУ або полісмени. Скільки випадків залишилось за кадром – можна лиш здогадуватися.

Ще цікавіше, скільки з цих затримань дійшли до вироку. Саме жовтень видався для українського Міністерства охорони здоров'я дуже продуктивним. Після численних гучних скандалів, зокрема з Тетяною Крупою, там почали збирати наради та консультації, і є думка, що сам Віктор Ляшко очолює злочинну схему.

Пані Крупа не діяла самостійно. Корупційні потоки не відбувається з ініціативи якихось комісій. Це не проблема лише Хмельниччини, яку висвітлили. Це глобальна всеукраїнська проблема. На моє переконання, це відбувалося на найвищому рівні. Саме Міністерство охорони здоров'я регулює діяльність МСЕК та має відповідний контроль. Сигнали ми посилали, скаржились не стільки на бюрократію, як на корупційні ризики,

– зауважив ветеран Олег Симороз в інтерв'ю для 24 Каналу.

Але Віктор Ляшко з посади, на відміну від Костіна – не пішов. Через тиждень після скандалу заявив, що МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК і їх одразу направляють перевірки. Проводив зустрічі з експертами комісій МСЕК щодо реформи, брав участь в консультаціях. Мовляв, працюємо далі, все дотримуючись черги, і відповідно до регламенту.

Чи причетний очільник МОЗ до оборудок? Чому його не торкнулася хвиля звільнень, враховуючи масштаби скандалу? Яке бачення міністра вирішення проблеми корупції, якщо він своєї руки не докладав? 24 Канал не зміг поставити ці питання безпосередньо пану Віктору, бо ж на наші запити про проведення інтерв'ю в МОЗ нам спочатку просто не відповідали. А таких ми відправили декілька, починаючи з грудня 2024 року вперто чекали на відповідь, та, на жаль, так її й не отримали.

Зрештою Міністервто охорони здоров'я направило листа, де зазначило, що відповідно до покладених на нього завдань здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я, зокрема про медико-соціальну експертизу. 1 січня 2025 року стартувала масштабна реформа: на зміну МСЕК прийшла система оцінювання повсякденного функціонування, і більше ми про неї можемо почитати на сайті. Власне – все. ​​

Так, тоді, у жовтні, заступник Ляшка заявив, що насправді Міністерство не несе відповідальності за манеру керівництва медико-соціальною комісією такими, як Тетяна Крупа, бо ж не в МОЗ її призначали. А винні, мовляв, в області.

Хто ж дозволяв Тетяні Крупі діяти на одній посаді безперервно 16 років? Питання постало не лише для МОЗ, хоча й не дуже зрозуміло чому в міністерстві з себе відповідальність намагались зняти. А тепер увага: Тетяна Крупа й досі очолювала б Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи, якби МСЕКи в країні не ліквідували.

У Хмельницькій обласній раді нам підтвердили, що контракт з корупціонеркою ніхто після скандалу не розривав, і на посаді головного лікаря вона залишається до 2 листопада 2024 року. Тобто, якби скандал був не таким гучним, і Тетяна Крупа обійшлася б домашнім арештом, а комісії б залишились чинною структурою, то "хмельницька королева" керувала й заробляла б до сьогодні.

Крім того, за даними "Економічної правди", за 3 роки жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не опинився у в'язниці. Відповідно до аналізу даних із Реєстру судових рішень гучні справи завершуються формальними вироками чи умовними термінами.

Яка доля Тетяни Крупи сьогодні

Що ж нині з сумнозвісною Тетяною Крупою, та її родиною? Пані Тетяна сьогодні відвідує не ювелірні магазини, а судову залу. Родичі фігурантки судяться за арештоване майно, а сама вона перебуває під вартою. Щоправда, сума застави тане на очах – від засідання до засідання.

Арешт на 60 діб або заставу у розмірі 500 мільйонів гривень – саме такий керівниці Хмельницького обласного МСЕК обрали запобіжний захід тогоріч. Нині вона досі перебуває під вартою. Чиновницю підозрюють у незаконному збагаченні. На попередніх засіданнях Крупа ​​стверджувала, що, мовляв, не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації. Решта грошей, мовляв, належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби.

Тетяна Крупа у СІЗО / Стас Юрченко ( Ґрати)

Водночас у зауваженнях до протоколу обшуку чоловік підозрюваної голови МСЕК зазначив: вилучена готівка перебувала у його розпорядженні; більшу частину цих грошей передано йому у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів. Окремо адвокат Крупи видала цікаву деталь. Виявляється, що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується. На наступних засіданнях захист заявив, що підозра Тетяні Крупі необґрунтована, оскільки слідство не надало жодних доказів її причетності до незаконного збагачення. Крім того, підозра нібито містить юридичні дефекти, а сума застави "перевищує будь-які розумні межі".

В коментарях особисто захист Тетяни Крупи нам відмовив. Наскільки 500 мільйонів непідйомна сума для людини, в якої вдома знайшли 6 мільйонів доларів — вирішуйте самі. У НАЗК оголошували проведення повторної перевірки статків пані Крупи на фоні таких заяв. Повідомлення про її проведення з'явилося у жовтні минулого року, але про результати в Національному агентстві з питань запобігання корупції – не звітували. Справу Тетяни Крупи нині слухають в апеляційній інстанції.

Так чи інакше, та у грудні з 500 мільйонів сума застави всохлась до 300, відповідно ухвали ВАКС. А потім згідно з рішення суддів Апеляційної палати вищого антикорупційного суду застава склала 260 мільйонів, тобто зменшилась вполовину. Минулого тижня запобіжний захід Тетяні Крупі продовжили до 18 травня. Разом із цим суд учетверте зменшив суму застави – тепер вона становить 230 мільйони замість 260 мільйонів гривень. Якщо заставу буде внесено, Крупа зможе вийти із СІЗО, проте буде зобов'язана з’являтися на виклики детектива, прокурора, слідчого судді чи суду.

На сайті МОЗ зазначено, що з 1 січня 2025 року в межах впровадження експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи розширено підхід до підтримки людей з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. Оцінювання зосереджене не лише на встановленні статусу інвалідності, а й на визначенні потреб людини. Проте, інших подробиць, а головне, відповідей на гострі питання ми від Міністра охорони здоров'я так і не отримали. А українські захисники і ветерани війни і реформу МСЕК – не вірять.