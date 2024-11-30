Директорку спецшколи на Тернопільщині після скандалу відсторонили від роботи

Директорку Новосільської спеціальної школи Дар’ю Коменду тимчасово усунули з посади. Раніше у школі виявили кричущі порушення прав дітей, включаючи відсутність приватних умов у туалетах та обмеження доступу до гігієнічних засобів.

Це зазначено в розпорядженні голови Тернопільської обласної ради № 236, оприлюдненому 29 листопада 2024 року на офіційному сайті ради. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Тернопіль.

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Яке покарання чекає на директорку

Згідно з документом, директорка відсторонена на період службового розслідування, яке триватиме з 2 по 24 грудня 2024 року.

Окрім відсторонення директорки від виконання своїх обов'язків, прийняте принципове рішення притягнути її до дисциплінарної відповідальності. Тимчасове керівництво і колектив школи отримали доручення невідкладно усунути усі виявлені недоліки і більше їх не допускати,

– зазначив перший заступник голови облради Володимир Болєщук.

Раніше у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради провели перевірку, яка виявила кричущі порушення прав вихованців. У туалеті навчального закладу немає кабінок, які б забезпечували дітям приватність, а також відсутні мило, рушники, гаряча вода та багато інших порушень.