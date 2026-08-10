"Емоційне рішення": "Нова пошта" не звільнила працівників, які виганяли собаку

"Нова пошта" не звільнятиме працівників зі Слов'янська, які потрапили на відео під час виштовхування собаки з приміщення відділення за допомогою швабри. У компанії заявили, що спочатку рішення про звільнення ухвалили емоційно.

Про зміну рішення повідомив директор компанії Євген Тафійчук.

Що відомо про долю працівників?

За словами Тафійчука, спочатку заяву про звільнення працівників ухвалили на емоціях, однак згодом у компанії переглянули ситуацію. Він зазначив, що вчинок працівників був неправильним, проте вони усвідомили наслідки своїх дій та одними з перших долучилися до пошуків собаки.

Якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс,

– пояснив директор компанії.

Працівники залишаться працювати у "Новій пошті". Водночас компанія планує переглянути внутрішні правила, щоб працівники мали чіткий алгоритм дій у випадках, коли у відділенні опиняються тварини.

Що сталося із собакою?

Після поширення відео компанія заявила, що знайшла собаку та передала її ветеринарам. Тварину обстежили й надали необхідну допомогу.

У ветеринарній клініці пес отримав ревакцинацію, дегельмінтизацію та обробку від бліх і кліщів. За даними компанії, він близько місяця перебував на вулиці. Окрім виснаження, у собаки виявили низку хронічних та вікових захворювань, які потребують тривалого лікування.

Наразі тварина перебуває на перетримці у одного з працівників компанії в Києві. "Нова пошта" планує спробувати розшукати його попередніх власників. Якщо зробити це не вдасться, для собаки шукатимуть нову родину.

"Нова пошта" показала, як врятувала собаку: дивіться відео

Нагадаємо, спочатку "Нова пошта" після появи відео, на якому працівники відділення шваброю виштовхують собаку на вулицю під час спеки до +37 градусів, заявила про припинення співпраці з ними. Компанія наголосила, що не толерує жорстоке ставлення до тварин, і розпочала внутрішнє розслідування.

Згодом працівники компанії розшукали собаку. Його нагодували та залишили на ніч у співробітника, а наступного дня планували відвезти до ветеринарної клініки для огляду та необхідних щеплень.