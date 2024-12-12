"Ти інвалід на голову?": у Новомосковську поліцейські жорстко затримали ветерана війни

У мережі набуло розголосу відео затримання ветерана війни у Новомосковську Дніпропетровської області. Воно супроводжувалося грубими висловлюваннями одного з правоохоронців.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ТСН. Ветеран 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з позивним "Ямаха" розповів, що конфлікт із правоохоронцями виник після того, як він попросив їх пред’явити службові посвідчення.

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Поліцейські жорстко затримали ветерана війни

За словами чоловіка, поліцейські проігнорували це прохання, після чого застосували силу: його повалили на землю та затримали.

На оприлюднених кадрах чутно, як один із поліцейських звертається до чоловіка з фразою: "Ти інвалід на голову?".

Військовий зазначив, що два роки лікує як фізичні, так і психологічні травми, отримані під час бойових дій. Він назвав поведінку правоохоронців неприпустимою.

Ветеран війни постраждав під час затримання поліцією: дивіться відео

У відповідь на розголос ситуації поліція Дніпропетровської області заявила про початок службової перевірки для встановлення правомірності дій своїх співробітників. У повідомленні відомства йдеться про те, що з’ясовуються всі обставини події, а інформацію буде оновлено після завершення перевірки.