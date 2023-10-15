Засовували голову в яму вбиральні: на Одещині розгорівся скандал через знущання зі школяра

На Одещині розгорівся скандал через булінг. В одному із сіл школярі знущалася з однолітка.

Хлопці засовували його голову в яму вуличної вбиральні. Також хлопчика змушували бігати шкільним подвір'ям без спідньої білизни.

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Школярі знущалися з однолітка

Волонтерка Олена Ротарі розповіла історію цькування хлопчика у селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району.

Тут десь півтора тижня тому учні 7 – 8 класів знущалися з хлопця, засовуючи його голову в яму вбиральні. Потім вони змусили його оголити статеві органи. Все це знімали на телефон,

– зазначила волонтерка.

Відео підлітки виклали у мережу, проте жодної відповідальності за булінг не понесли. Причиною є те, що родина скривдженого школяра навіть не зверталася до правоохоронців, адже не вірить у можливість покарання за такий вчинок.

"Один із кривдників – це син вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу", – пояснила Ротарі.

Волонтерка також оприлюднила це відео, аби цю історію не "зам'яли", адже безкарність призводить до відчуття вседозволеності.

"Після переглянутого відео я години 2 не могла прийти до тями. Сьогодні знущаються з чужих дітей, а завтра з наших. Я дякую жителям села Шевченкове за небайдужість до цього випадку", – наголосила волонтерка.

Також вона навела статистику подібних випадків на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулися 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед постраждалих є майже 600 дітей.

"Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань", – підсумувала Ротарі.

24 Канал не публікуватиме відео знущань з хлопчика через його жорстокість. Однак його можна переглянути на фейсбук-сторінці Олени Ротарі