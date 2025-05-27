Богдан Кротевич все ж отримає орден після скандалу

Колишній начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич отримає орден Богдана Хмельницького. Про це йдеться в указі Зеленського.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на указ.

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Кротевич буде з орденом

На сайті президента з'явився указ №351/2025 "Про відзначення державними нагородами України". Там є прізвище Кротевича.

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Кротевича Богдана Олександровича – підполковника запасу,

– сказано в указі від 26 травня.

Реакція самого Кротевича поки не відома.

Нагадаємо, 11 квітня військовий заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Він пов'язав це із критикою Сирського.

Тоді Кротевич припустив: в Офісі Президента є хтось, хто має повноваження "виправити" указ без погодження з верховним головнокомандувачем.

У Нацгвардії пояснили, що це сталося через технічну помилку у документах. Оновлене подання на нагородження Кротевича було направлене до Офісу Президента для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.