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24 Канал Новини України Богдан Кротевич все ж отримає орден після скандалу
27 травня, 22:32
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Богдан Кротевич все ж отримає орден після скандалу

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Богдан Кротевич отримає орден Богдана Хмельницького II ступеня, згідно з указом Зеленського №351/2025.
  • Раніше його прізвище зникло з указу. Боєць підозрював, що це сталося через його критику Сирського.

Колишній начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич отримає орден Богдана Хмельницького. Про це йдеться в указі Зеленського.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на указ.

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Кротевич буде з орденом

На сайті президента з'явився указ №351/2025 "Про відзначення державними нагородами України". Там є прізвище Кротевича.

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня Кротевича Богдана Олександровича – підполковника запасу, 
– сказано в указі від 26 травня.

Реакція самого Кротевича поки не відома.

Нагадаємо, 11 квітня військовий заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Він пов'язав це із критикою Сирського.

Тоді Кротевич припустив: в Офісі Президента є хтось, хто має повноваження "виправити" указ без погодження з верховним головнокомандувачем.

У Нацгвардії пояснили, що це сталося через технічну помилку у документах. Оновлене подання на нагородження Кротевича було направлене до Офісу Президента для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.