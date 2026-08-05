На інцидент звернув увагу український ветеран та активіст Олег Симороз.

Чому в Одесі стався конфлікт чоловіка із поліцейським?

В Одесі чоловік запаркував свій автомобіль на місце для людей з інвалідністю, не мавши при собі жодних документів, які підтверджували його право на це. Зрештою на місце викликали поліцію, через що у громадянина виникло сильне невдоволення.

Чоловік вступив у конфлікт із правоохоронцями. Громадянин стверджував, що "приїхав в Одесу на 10 діб відпочити з фронту", а також назвався "працівником Служби зовнішньої розвідки".

Зрештою чоловіка змусили перепаркувати своє авто на інше місце поруч, яке призначене для всіх.

В Одесі стався скандал через паркування авто "працівника СЗР" на місце для людей з інвалідністю / Відео з акаунту Олега Симороза у соцмережі Threads (18+)

Активіст Олег Симороз ідентифікував особу водія. Це Олег Андрійович Дегтяр. Ветеран виявив у мережі відео, де вказано, що чоловік був військовослужбовцем 101 окремої бригади ТрО та мав позивний "Професор".

Окрім того, у мережі також можна знайти інформацію, що Олег Дегтяр є доктором наук з державного управління, кандидатом економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, провідним науковим співробітником Наукового центру зв’язку та інформатизації, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (Україна).

Що кажуть у СЗР про цей скандал?

Офіційно на відео відреагували й у Службі зовнішньої розвідки України. Там написали, що водій автомобіля Toyota, котрий вступив у конфлікт з представниками Національної поліції, не був і не є співробітником СЗР.

Його твердження про належність до СЗРУ не відповідають дійсності,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки України нещодавно сталися зміни. Володимир Зеленський призначив на посаду керівника служби колишнього секретаря РНБО Рустема Умєрова.