"Викурювали" водія: поліцейських, які потрапили на скандальне відео з Вишгорода, відсторонили

Правоохоронців з Вишгорода, які потрапили у скандал, відсторонили. Раніше в мережі з'явилося відео, на якому вони "викурювали" чоловіка з автомобіля газом та вогнем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини. Зазначається, що керівництво поліції Київщини вже ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.

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Чим закінчився скандал з поліцейськими у Вишгороді

Відомо, що поліція та співробітники ТЦК зіштовхнулися з водієм, який відмовлявся виходити зі своєї автівки. Після цього вони вирішили використати перцевий балончик, розпилюючи його через щілини у вікнах авто. Також у ЗМІ повідомляли про спробу підпалу.

На інцидент відреагували в поліції Київської області.

У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини,

– йдеться в повідомленні.

На час розслідування обох працівників поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.

Раніше в Міноборони також пообіцяли притягнути винних до відповідальності. Там заявили, що міністерство категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України.