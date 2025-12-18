"Приватбанк" відреагував на ситуацію з ветераном без кінцівок
- "Приватбанк" вибачився за неналежне обслуговування ветерана без кінцівок та висловив готовність покрити його лікування і протезування.
- Банк проводить ревізію внутрішніх процедур і повторне навчання працівників, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.
"Приватбанк" публічно відреагував на скандал із ветераном. У банку воїну, що втратив кінцівки на фронті, не змогли видати пластикову картку через неможливість сфотографуватися з нею.
Про це пише 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".
Яка реакція банку на скандал?
Днями мережею ширилась історія із неналежним обслуговуванням ветерана в одному з відділень "Приватбанку". Згодом там зазначили, що ситуація є неприпустимою. У ній співробітники, як наголосили в установі, не проявили необхідної уваги, людяності та відповідальності, особливо до військових і ветеранів.
Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою,
– йдеться у дописі.
Також "Приватбанк" висловив готовність покрити лікування, протезування та надати іншу необхідну підтримку, якщо ветеран погодиться прийняти допомогу.
Банк повідомив, що вирішуватиме ситуацію системно. Наразі там проводять ревізію внутрішніх процедур і тримають контакт із НБУ, аби подібні випадки більше не повторювалися. Окремо зазначили, що банк проведе повторне навчання працівників.
Що передувало?
Офіцерка ЦВС 3 ОШБр ЗСУ Олена "Гайка" Толкачова повідомила про ситуацію у мережі. За її словами, українському військовому, який зазнав ампутацій кінцівок на фронті, у "Приватбанку" відмовили у видачі картки. Причиною стала неможливість зробити фото з нею в руках.
У відділенні повідомили, що картку не може тримати інша особа, наприклад медичний куратор. Натомість запропонували лише оформлення довіреності та випуск картки на ім'я куратора.
Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга прокоментував ситуацію 24 Каналу. Він визнав інцидент неприпустимим. Також додав, що банк забезпечить доставку картки клієнту у найкоротші строки.