"Приватбанк" відреагував на ситуацію з ветераном без кінцівок

"Приватбанк" публічно відреагував на скандал із ветераном. У банку воїну, що втратив кінцівки на фронті, не змогли видати пластикову картку через неможливість сфотографуватися з нею.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Яка реакція банку на скандал?

Днями мережею ширилась історія із неналежним обслуговуванням ветерана в одному з відділень "Приватбанку". Згодом там зазначили, що ситуація є неприпустимою. У ній співробітники, як наголосили в установі, не проявили необхідної уваги, людяності та відповідальності, особливо до військових і ветеранів.

Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою,

– йдеться у дописі.

Також "Приватбанк" висловив готовність покрити лікування, протезування та надати іншу необхідну підтримку, якщо ветеран погодиться прийняти допомогу.

Банк повідомив, що вирішуватиме ситуацію системно. Наразі там проводять ревізію внутрішніх процедур і тримають контакт із НБУ, аби подібні випадки більше не повторювалися. Окремо зазначили, що банк проведе повторне навчання працівників.

Що передувало?