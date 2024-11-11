Слово "Росія" змінив на "Україна": в дисертації ректора КПІ знайшли плагіат

Анатолій Мельниченко закінчив КПІ 2002 року, довго працював в альма-матер. Останні чотири роки був проректором з навчальної роботи, а влітку 2024 обійшов чотирьох кандидатів і став ректором. Але тепер його звинуватили в плагіаті.

Дисертація Мельниченка під назвою "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" була написана 2006 року. Проаналізувавши її, дослідники зробили висновок, що дисертант щедро скористався цілими абзацами із трьох російських наукових робіт – без жодних посилань. Деталі передає 24 Канал з посиланням на сайт "Плагіат і фальсифікації".

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Чому ректора КПІ звинуватили в плагіаті

Джерело плагіату для Мельниченка, як стверджують дослідники, є три роботи росіян різних років – "Религиоведение. Вероучения религий мира", "О патриотическом воспитании молодёжи" та "Иррациональные формы патриотизма". Як вказано у статті, навчальний посібник для вишів "Религиоведение" є популярним об'єктом крадіжок.



Жовте – це збіги текстів, бірюзове – перефразування та синоніми, зелене – перестановки слів місцями / Фото "Плагіат і фальсифікації"

У чужому тексті наш доморощений філософ, як водиться, замінює "патриота России" на "патріота держави", "Россию" – на "власну державу", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования России" на "реформування сучасної України",

– сказано у викривальній статті.

Дослідники кепкують з того, що дисертація Мельниченка має промовисту назву "Перетворені форми". І її автор буквально перетворює російські ідеї на нібито українські.

"Наш хвілософ "рефлексує проблему патріотичного виховання" за допомогою тексту, написаного двома росіянами, з яких один – полковник, і до того ж надрукованого в російському патріотичному журналі, що видавався російським рухом "Духовное наследие", керівниками якого крім Подберьозкіна були комуністи Геннадій Зюганов та Геннадій Селезньов, а метою руху було "возрождение духовности на основе "общенациональной Русской Идеи", і про це було відомо ще в 1995 році, коли цей патріотичний російський рух було створено!

– акцентують вчені.

На автора статті "Культурный мир меняющейся России" Мельниченко посилається рівно один раз. А далі знову бере шматки його тексту та видає за свої – це випливає з тих-таки порівняльних таблиць.

"Мельниченко скористався машинним перекладом і не помітив помилку, написавши: "людина ідентифікує себе з безнадійно-негативним образом своєї країни і відчуває, що він йому чимось близький і навіть дорогий" (в українській мові слово "людина" – жіночого роду, а не чоловічого). Ну й підміни в тексті: Чубайса Мельниченко замінив на "демократів", "новых русских" – на "нових українців", а "нерусских" – на "не своїх", – наводять факти автори дослідження.

Цікаво, що Мельниченко в різні роки був членом науково-методичної підкомісії "Академічна доброчесність" МОН України, членом Комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з питань етики та академічної чесності, членом робочої групи з розробки законопроєкту "Про вищу освіту", членом Комісії університету з дотримання законності та боротьби з корупцією тощо.