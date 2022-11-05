Танці і алкоголь: прем'єр-міністерку Фінляндії виправдали після скандального відео з вечірки

Влітку цього року розгорівся скандал довкола прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін. У мережу потрапило відео, на якому вона танцює та випиває зі своїми друзями. Її офіційно виправдали.

Відповідне рішення ухвалили після розслідування. За його результатами з Санни Марін зняли обвинувачення, пов'язані з її відпочинком на вечірці, про який говорив, без перебільшення, весь світ.

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Санну Марін хотіли позбавити посади

Парламентський омбудсмен отримав низку скарг. У деяких із них апелювали саме на надмірному вживанні алкоголю під час вечірки. Мовляв, це означає, що наймолодша на той час глава уряду просто не може виконувати свої обов'язки.

Канцлер юстиції Фінляндії дійшов до висновку, що Санна Марін не знехтувала своїми обов'язками. Нагадаємо, що це незалежна служба, яка відповідає за нагляд за законністю дій міністрів. І саме туди громадяни можуть подати свою скаргу, якщо вони вбачатимуть у цьому необхідність.

Канцлер юстиції Туомас Пейсті зазначив, що не було "підстав підозрювати прем'єр-міністерку у незаконній поведінці під час виконання своїх обов'язків або в будь-якому нехтуванні її офіційними обов'язками",

У деяких скаргах акцентували на тому, що поведінка Марін була невідповідною до її посади. І що, мовляв, таким чином вона підірвала "репутацію та безпеку Фінляндії".

Посадових обов'язків не порушила

Водночас Пейсті додав, що жодна зі скарг не містила детального викладу, яких же службових обов'язків Марін не виконала. Або ж які завдання вона мала виконати, але не зробила цього. Тож у цьому випадку він оцінював випадково її присутність на вечірці.

Нагадаємо, що Марін тоді звинуватили у вживанні наркотиків. Тож вона здала тест, який виявився негативним. Сама прем'єр-міністерка засмутилася тим фактом, що її відпочинок з друзями став приводом для обговорення ледь не у всьому світі.

Я провела вечір із друзями, розважалася, навіть бурхливо, танцювала та співала… Я сама не вживала ані наркотики, ані будь-що, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася… обіймала друзів, робила цілком законні речі,

– підкреслила вона.

Також Пейсті додав, що до його обов'язків входить оцінка закономірності дій міністрів. Натомість він не повинен визначати "моральні або соціальні" аспекти дозвілля прем'єр-міністерки.

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