"Історія запам'ятає цей день": що західні ЗМІ пишуть про шокуючу зустріч Зеленського і Трампа

Український президент Володимир Зеленський у Білому домі посварився з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про рідкоземельні метали. Однак під час пресконференції розкритикував політику США щодо налагодження дипломатичних контактів із Росією.

У відповідь Трамп звинуватив Зеленського в неповазі, а також недостатній подяці за фінансову підтримку й постачанні озброєння в Україну. Після суперечки з Трампом Зеленський достроково залишив Білий дім. А сам Трамп опублікував заяву, в якій ще раз звинуватив Зеленського.

Під час початку "урагану" в Овальному кабінеті пані посол України Оксана Маркарова припинила писати щось у синьому блокноті й опустила голову на руки. Співробітник Білого дому прошепотів: "Це буде щось велике", – пише The Wall Street Journal. А от в AP констатують, що наразі незрозуміло, що це все означає для війни та України. Адже такий дивовижний поворот подій може змінити міжнародні відносини в Європі та й в усьому світі.

24 Канал розповідає, як американські та європейські ЗМІ, оговтучись від шоку, реагують на історичну перепалку в Білому домі.

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Українську делегацію змусили піти

Після того, як Трамп і Зеленський влаштували надзвичайну гучну суперечку, Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті, пише CNN. Він певний час консультувався з Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками після драматичного протистояння.

Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський "не в тому стані, щоб вести переговори". Він доручив Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення: Зеленському пора йти,

– розкриває деталі CNN.

Згідно з інсайдом видання, українська делегація перебувала неподалік в окремій кімнаті, що є стандартною практикою під час візиту іноземного лідера. Зазвичай вони переходять до інших приміщень, а потім збираються знову на обід. Але цього разу українська делегація не обідала в Білому домі.

Поки приготована їжа стояла на візках у коридорі біля офісу прессекретаря, українцям наказали покинути приміщення.

Навмисна і підступна засідка Джей Ді Венса

Зрив переговорів стався в переломний і небезпечний для України момент, коли Зеленський прагнув домогтися гарантій безпеки від США, а адміністрація Трампа робила спроби домовитися про припинення російсько-українського конфлікту, – пише AP.

У редакційній колонці редактор європейського відділу FT Бен Голл визнає, що ця зустріч не могла пройти ще гірше. Візит Володимира Зеленського до Білого дому мав стати шансом врятувати їхні стосунки з Дональдом Трампом після бурхливих кількох тижнів. Натомість вони схоже безнадійно зруйновані.

Не важко уявити, що президент США та його заступник прагнули конфлікту з українським лідером, – впевнений журналіст.

Те, що анонсувалося як нагода підписати угоду про видобуток мінералів, закріпивши інтерес США в економіці України на десятиліття вперед, перетворилося на гнівну суперечку, яка, здається, оголила роки напруги та недовіри між двома лідерами.

"Це був захоплюючий спектакль, трансльований на весь світ з Овального кабінету, подібного якому ми ще не бачили. Він наповнить жахом прихильників України. Можна уявити, як Владімір Путін спостерігає за цим у Кремлі, як потирає руки від задоволення", - зауважує Голл.

Зеленський опинився під тиском віцепрезидента США Джей Ді Венса, який вимагав від нього "сказати кілька слів подяки" Америці та її президенту за військову підтримку. Зеленський відповів тихо, але зухвало, що Венс говорить "голосно" про країну, яку він ще не відвідав.

Ситуація швидко погіршилася: розлючений Трамп заявив своєму українському колезі, що його країна була б приречена без американської підтримки. "У вас немає козирів", – сказав він. "Ви граєтесь із третьою світовою війною".

У FT гадають, шо Зеленському було б розумніше підлещуватися до Трампа й задіяти весь свій шарм, аніж бути таким прямолінійним. Але не важко уявити, що Венс і Трамп прагнули конфлікту з українським лідером, щоб поставити його в іще слабшу позицію під час переговорів. Можна сказати, що сцена була підготовлена для засідки.

За останні два тижні Трамп зробив усе, щоб підірвати позиції Зеленського, роблячи поступки Москві та зображуючи Україну агресором у війні.

Тепер здається, що він хоче його позбутися. Та для України це набагато серйозніше, ніж просто шоу, підсумовують у FT.

"Атака на союзника, а не ворога"

Вражаюча атака президента Трампа і віцепрезидента Венса на Зеленського була проявом гніву та обурення щодо лідера країни, яка зазнала вторгнення від держави, яка має намір знищити її як незалежну. Жоден президент на нашій пам’яті не вибухав так різко на іноземного лідера, який відвідує США, перед камерами – навіть на ворогів Сполучених Штатів, не кажучи вже про союзника,

– шокований кореспондент The New York Times, який перебував в Овальному кабінеті.

Тим часом у The Washington Post порівняли цю "зустріч із бійкою в барі, коли Трамп і Джей Ді Венс вимагали поваги та подяки від Зеленського".

Також поважне видання процитувало Ліз Чейні, колишню конгресвумен-республіканку, яка розкритикувала президента та віцепрезидента Джей Ді Венса за їхню поведінку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, заявивши, що їхні дії суперечать принципам Сполучених Штатів.

Покоління американських патріотів, починаючи з нашої революції, боролися за принципи, за які Зеленський ризикує своїм життям. Але сьогодні Дональд Трамп і Джей Ді Венс напали на Зеленського і змусили його віддати свободу свого народу військовому злочинцю КДБ, який вторгся в Україну. Історія запам'ятає цей день – коли американський президент і віце-президент відмовилися від усього, за що ми боремося,

– заявила вона.

Демократи розлючені, американські яструби шоковані

Вибухова зустріч президента Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті шокувала яструбиних республіканських законодавців. Їхню реакцію підсумовує видання Axios.

Зустріч розлютила демократів, які були вражені поведінкою Трампа та віцепрезидента Венса. Вона також образила деяких республіканців, більшість з яких спрямовували свій гнів на Зеленського.

Йому потрібно або піти у відставку, або змінитися, – сказав журналістам біля Західного крила сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни).

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець від Небраски) у текстовому повідомленні для Axios заявив, що п’ятниця стала "поганим днем для зовнішньої політики Америки".

"Україна хоче незалежності, вільних ринків і верховенства права. Вона хоче бути частиною Заходу. Росія ненавидить нас і наші західні цінності. Ми маємо чітко заявити, що підтримуємо свободу," – сказав він.

Конгресмен Майк Лоулер (республіканець від Нью-Йорка) у дописі на X назвав зустріч "катастрофою — особливо для України", додавши: "На жаль, єдиним переможцем сьогодні є Володимир Путін."

Демократи майже одностайно засудили поведінку Трампа та Венса.

"Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна," – заявив лідер меншості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка) в X. "Сенатські демократи ніколи не припинять боротьбу за свободу та демократію."

"Трамп і Венс об’єдналися проти Зеленського," – сказав конгресмен Чуй Гарсія (демократ від Іллінойсу). "Справді ганебна поведінка, яку бачить увесь світ. Соромно."

Що пишуть у Британії

У Sky News написали, що президент Макрон підлещувався до Трампа словами, прем'єр Великої Британії задобрював його листом від короля Чарльза, а "Зеленський, який мав вигляд людини, що тримає весь світ на своїх плечах, вирішив не ігнорувати слона в кімнаті".

Мовиться не лише про мінерали або гроші; йдеться про те, щоб три роки кривавих боїв не були марними. Йдеться про майбутнє існування України перед обличчям екзистенційної війни. Йому (Зеленському – 24 Канал) варто було б залишатися спокійнішим? Можливо, але лідер України носить цю війну, вона частина його політичного єства. Вочевидь, ця мінеральна пропозиція не була такою привабливою для Києва, як її представляв Вашингтон,

– пише кореспондент BBC Джеймс Вотерхаус.

На президента України накинулися "майже скоординовані крики" президента і віцепрезидента США. Це є тривожним симптомом того, що Вашингтон насправді не усвідомлює реалій війни та ціни, яку заплатила Україна, констатував він.

Тим часом британський The Telegraph констатує, що європейські лідери з жахом спостерігають за тим, як Дональд Трамп накинувся на Володимира Зеленського. Там вирішили продемонструвати реакції читачів на те, що сталося. Наводимо кілька з них:

Спроба публічно принизити його у воєнний час лише посилить почуття відчуження між старим і новим світом. Сцена в Овальному кабінеті показала, як швидко Трамп готовий пожертвувати союзником заради власних інтересів.

Зеленський, який мужньо очолює свою націю перед обличчям війни, заслуговує на підтримку, а не приниження. Якщо США під керівництвом Трампа відвернуться від України, Європа мусить заповнити цю прогалину,

– наголосили читачі видання, реагуючи на інцидент у Білому домі.

Пропаганда Кремля з вуст лідерів США

Як і скрізь, Москва спостерігала за цим обміном із роззявленим ротом – приголомшена його наслідками.

Але поки в Європі щелепи все ще лежать на підлозі, тут, у Росії, вже посміхаються від вуха до вуха, адже для Кремля це дійсно не могло пройти краще,

– вважають у Sky News.

"Володимир Зеленський не лише зазнав публічного приниження від лідера нації, від якої залежить майбутнє України, але й напад виглядав як сценарій, написаний Володимиром Путіним"

"Українського лідера звинуватили в тому, що він "змушує призовників іти на передову", водить іноземних лідерів у "пропагандистський тур" і навіть "грає з Третьою світовою війною".

Це фрази, які майже щодня можна почути на російських державних телеканалах.

Мета Росії, на думку британського видання, полягатиме в тому, щоб зробити сьогоднішню сварку постійним розривом.