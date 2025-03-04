Венс назвав умову, за якої Зеленський може повернутися у Овальний кабінет
- Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Зеленський не може повернутися у Овальний кабінет, поки не обговорить деталі мирної угоди.
- Венс наголосив на нестачі поваги до США з боку Зеленського та необхідності участі в мирному процесі, окресленому Трампом.
- Венс вважає, що економічна участь Вашингтона в Україні забезпечує безпеку.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Зеленський не може повртатися у Овальний кабінет, поки "відмовляється обговорювати деталі мирної угоди". ВІн додав, що слова підтримки Європи Зеленському його "не хвилюють".
Венс вважає, що економічна участь Вашингтона в Україні є найкращою гарантією безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.
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Зеленського в Овальному кабінеті не чекають
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який був головним учасником перепалки із Зеленським у Білому домі, зробив чергову заяву про це.
За його словами, Зеленський не може повернутися до Овального кабінету, поки відмовляється обговорювати деталі мирної угоди.
В інтерв'ю FoxNews Венс знову говорив про нестачу поваги до США у Зеленського. Він заявив, нібито "Зеленський продемонстрував відверту незацікавленість в участі у мирному процесі, який Трамп окреслив як політику американського народу і їхнього президента".
Венс додав, що хоча поки український президент не стоїть на одних позиціях з Трампом, але "буде повинен" стати.