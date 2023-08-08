"Посилався на Біблію": священник, який просив молитися за росіян, "визнав помилку"

Днями в Ужгороді священник під час літургії згадав росіян та назвав їх "прекрасним народом". Навколо цього інциденту спалахнув скандал.

Священник греко-католицької цервки Роман Курах, який став відомим через свій заклик молитися за "примирення двох народів", визнав помилку. За його словами, він говорив лише в контексті майбутнього.

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Визнав свою помилку та намагався пояснити слова

У своєму зверненні священник визнав свою помилку та спробував пояснити інцидент, який стався вже наприкінці літургії.

Я визнаю, це вийшло спонтанно, і я цього не планував,

– сказав Роман Курах.

Священник згадав про російський народ вже під час подяки всім присутнім. За його словами, так він звик закінчувати літургії.

Крім цього, він також додав, що розуміє, що у контексті війни подібні заклики небезпечні та помилкові.

Можливо, я мотивувався тим, що коли вчився у Європі, бачив, як народи, що ворогували між собою, в історії, потім Господь давав їм духа єдності, любові та примирення,

– спробував пояснити священник.

За словами Романа Кураха, він висловив бажання, що колись, у майбутньому, "Господь може примирити будь-який народ".

Крім цього священник спробував виправдатися за те, що назвав росіян "прекрасними". За його словами, він посилався на Книгу Буття.

Це сказано в Книзі Буття, що людина є прекрасна. Люди, яких Бог створив, є прекрасні. Народи, які Бог сотворив, є прекрасні для Господа, в Його очах,

– сказав він.

Священник попросив молитися за примирення "двох прекрасних народів"