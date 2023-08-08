"Посилався на Біблію": священник, який просив молитися за росіян, "визнав помилку"
Джерело:Суспільне Ужгород
Днями в Ужгороді священник під час літургії згадав росіян та назвав їх "прекрасним народом". Навколо цього інциденту спалахнув скандал.
Священник греко-католицької цервки Роман Курах, який став відомим через свій заклик молитися за "примирення двох народів", визнав помилку. За його словами, він говорив лише в контексті майбутнього.
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Визнав свою помилку та намагався пояснити слова
У своєму зверненні священник визнав свою помилку та спробував пояснити інцидент, який стався вже наприкінці літургії.
Я визнаю, це вийшло спонтанно, і я цього не планував,
– сказав Роман Курах.
Священник згадав про російський народ вже під час подяки всім присутнім. За його словами, так він звик закінчувати літургії.
Крім цього, він також додав, що розуміє, що у контексті війни подібні заклики небезпечні та помилкові.
Можливо, я мотивувався тим, що коли вчився у Європі, бачив, як народи, що ворогували між собою, в історії, потім Господь давав їм духа єдності, любові та примирення,
– спробував пояснити священник.
За словами Романа Кураха, він висловив бажання, що колись, у майбутньому, "Господь може примирити будь-який народ".
Крім цього священник спробував виправдатися за те, що назвав росіян "прекрасними". За його словами, він посилався на Книгу Буття.
Це сказано в Книзі Буття, що людина є прекрасна. Люди, яких Бог створив, є прекрасні. Народи, які Бог сотворив, є прекрасні для Господа, в Його очах,
– сказав він.
Священник попросив молитися за примирення "двох прекрасних народів"
- В Ужгороді 6 серпня трапився скандал зі священником місцевого греко-католицького катедрального собору. Так, священнослужитель у своїй проповіді закликав до молитви за примирення "двох прекрасних народів".
- Під цим він мав на увазі братання між росіянами та українцями. На питання навіщо він закликає до таких дій священнослужитель сказав, що "може говорити все, що хоче".
- Зокрема, він зазначив, що може говорити все, що захоче, що він благословляє росіян, і що, якби його рідний брат – військовослужбовець, який служить у десантних військах, загинув би, то він би теж його благословив би.