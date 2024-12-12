ВАКС деградує через виконання завдань НАБУ-САП до рівня "радянського районного суду", – експерт

Олег Постернак заявив, що Вищий антикорсуд "деградує" до рівня "радянського районного суду" через залежність від НАБУ – САП. На думку експерта, це підтверджується низкою останніх скандалів та "катастрофічним" провалом у тестуванні на IQ, який начебто шокував навіть публічних захисників ВАКС.

Про це написав у своєму блозі політичний експерт Олег Постернак, інформує 24 Канал.

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За його словами, в останні місяці року різко зросла кількість скандалів, що компрометують весь склад Вищого антикорупційного суду.

Поміж головних тем – "злив" резонансних справ за участі корупціонерів, які потім тікають за кордон; розкішний спосіб життя суддів ВАКС у розпал війни; виконання цим судом завдань НАБУ і САП, що все більше нагадує практику радянської феміди. Апогей цих процесів – падіння загального інтелектуального рівня складу ВАКС та претендентів на посади: нещодавній провал суддівським корпусом тестів на рівень IQ шокував навіть публічних захисників антикорсуду,

– написав експерт.

Він нагадав слова адвоката Тараса Баранова про сповідування ВАКС посттоталітарного підходу – підігруванні детективам НАБУ та прокурорам САП. А адвокат Ростислав Кравець заявляв, що дії ВАКС прямо повторюють 1937 рік минулого століття: тоді особи не знали за що і на підставі чого їх звинувачують.

Поміж інших скандалів з ВАКС, які наводить Постернак, – "віджим" в держави пів мільйона гривень суддею ВАКС Катериною Сікорою за допомогою колег в іншому суді. Ще одна суддя Вищого антикорупційного суду – Валерія Чорна, за словами експерта, в розпал війни стала власницею елітної автівки з салону – BMW Х6. Суддя Микола Глотов, який розплакався, коли йому заявили відвід у судовому засіданні, проте за рік з початку повномасштабного вторгнення придбав "Теслу" за майже 2 мільйони гривень. Суддя Маркіян Галабала незаконно отримав службове житло та ще низку відомостей не зазначив у декларації. У махінаціях із житлом помічений також Віталій Крикливий, якому дружина писала судові рішення.

Окрім того, експерт навів дані, що за підсумками тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей (IQ-тест), з 74 кандидатів на посади суддів ВАКС прохідний бал набрали всього 25 кандидатів. З 49 кандидатів на суддів Апеляційної палати ВАКС прохідний бал набрали лише 19 кандидатів.

Постернак наголосив, що мовиться про судовий орган, який створили не так давно під наглядом наших партнерів та громадянського суспільства.

"Відомий вислів, який приписують другому Президенту України Леоніду Кучмі: "Яку б партію не будували, однаково виходить КПРС". У нашому випадку: який би суд не створювали, однаково виходить "радянський народний суд", – написав експерт.

Наслідком деградації, на думку Постернака, може стати польський варіант, де нова коаліція, що перемогла на виборах минулого року, в угоді передбачила ліквідацію Центрального антикорупційного бюро.

"У наших реаліях може мовитися про знесення всього антикорупційного трикутника – НАБУ-САП-ВАКС, як, щонайменше, неефективного. А реально – шкідливого", – підсумував експерт.