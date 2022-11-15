Вигнали з вагона через "поганий запах": в Укрзалізниці розповіли, хто образив військового
Джерело:Олександр Перцовський
Під час поїздки в поїзді між українським військовим та пасажирами трапився конфлікт. Останні звинуватили бійця в тому, що він нього нібито "погано пахне".
Решту подорожі чоловік провів у тамбурі. Нові деталі скандалу повідомив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, в компанії подивились 5 годин відео з камер спостереження.
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Що трапилось у вагоні Укрзалізниці
Олександр Перцовський заявив, що провідниця компанії не виводила військового ЗСУ в тамбур.
Згідно з камерами спостереження, словесна перепалка відбулась між пасажирами до того, як стюардеса підійшла перевіряти квитки.
Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі – кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу,
– заявив керівник пасажирського напрямку компанії.
Додав, що військовий не розповідав, що саме його засмутило, а наполягати й допитуватись провідники вважали некоректним.
Окрім того, Перцовський повідомив, що:
- вони точно не знають, що саме сказали пасажири військовому;
- про це можна довідатись тільки, якщо він сам вирішить розповісти.
"Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило. Нам вистачає поранених героїв на полі бою, і кожен з нас точно має поводитись так, щоб наша поведінка зігрівала та підбадьорювала, а не ображала", – сказав посадовець.
Які висновки зробила Укрзалізниця
Олександр Перцовський анонсував, що компанія проведе перші тренінги з психологічної допомоги для працівників вже 14 листопада.
Ба більше, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці звернувся до пасажирів, які дозволили собі ображати військового, завдяки якому ще живі та їдуть в потязі.
Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому "Інтерсіті", п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити – то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки,
– заявили в компанії.
Перцовський пригадав пасажирам, що їдуть в потязі вони саме завдяки зусиллям військових та залізничників.
Що відомо про скандал
- Засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська 14 листопада повідомила, що військового, який повертався зі служби, вигнали в тамбур, бо від нього буцімто "погано пахло".
- Боєць ЗСУ повертався у відпустку, тож їхав з Донеччини в Київ. За словами Оліградської, військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.
- Дочка захисника розповіла в інстаграмі, що інцидент трапився, коли її тато їхав на поїзді Дніпро – Київ.
- За її словами, військового попросили їхати в тамбурі, тому що від нього нібито "погано пахло". Донька зауважила, що, на жаль, не парфумами, бо їх на Донбасі немає.
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