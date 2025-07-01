Не зупинився під час хвилини мовчання: у Львові водія автобуса звільнили після сварки з воїном

У Львові водій автобуса кричав на військового, який просив його зупинитися під час хвилини мовчання. Стало відомо про його звільнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. У понеділок, 1 липня, у мережі поширили відео конфлікту.

Дивіться також Навіки 20: на фронті загинув військовий зі Львова, нагороджений "Золотим хрестом"

Що відомо про інцидент

У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, пасажири, серед яких був і військовий, зробили зауваження водію через те, що він не зупинив транспортний засіб під час хвилини мовчання. У відповідь той почав кричати.

Конфлікт з водієм маршрутки у Львові: дивіться відео

З'ясувалося, що на відео був 62-річний водій автобуса №51, цей маршрут обслуговує приватний перевізник "Успіх-БМ". У компанії розповіли, що зняли автобус з рейсу, водночас водій "чіткого пояснення своїм діям дати не може".

Також там повідомили про його звільнення. Там перепросили за поведінку їхнього колишнього працівника та висловили сподівання, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки після цього випадку.

Для нашої компанії це питання принципове: дев’ятеро наших водіїв нині боронять Україну, і ще один, на жаль, загинув. Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників – неприпустимі,

– ідеться у повідомленні.

До слова, нещодавно у Львові пасажир маршрутки образив ветеранку Олену Лубенську, коли та показала своє посвідчення учасника бойових дій. Чоловік не повірив, що вона є військовою. Очевидці в цей час просто ігнорували конфлікт.