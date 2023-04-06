"Я в рот **ала Україну вашу": блогерка з Закарпаття закликала поділити державу

Навіть під час повномасштабної війни деякі громадяни намагаються розпалити ворожнечу в середині країни. У такий скандал потрапила блогерка з Закарпатської області.

Дівчина опублікувала резонансне відео у тік ток. У ролику блогерка заявила, що, окрім паспорта, від України вона абсолютно нічого не отримала, пише 24 Канал.

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Що наговорила блогерка

Ймовірніше за все, дівчину у коментарях почали засуджувати за те, що вона говорить українсько-угорським суржиком. На що блогерка відповіла, що не зобов'язана говорити українською, адже нічого від країни не отримала.

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Судячи з відео, дівчина працює у Чехії й скаржиться на те, що в Україні не мала змоги заробити на життя.

Ні одного заводу, ні одної фабрики Україна не поклала, аби можна було заробити копійку. Прийшли мадяри – поклали завод, прийшли німці – поклали завод, прийшли італійці – поклали швейну фабрику,

– стверджує героїня відео.

Після того дівчина закликала створити петицію, аби відокремити Закарпатську область від України.

"Чогось я не бачила тих, хто жалівся на життя за Чехословаччини. Їм чомусь стало х**ово, коли ми пішли під Україну", – видала блогерка.

Нагадаємо, що після розголосу цієї ситуації за справу взялась СБУ. Слідчі розпочали кримінальне провадження стосовно мешканки Закарпаття, яка агітувала у соцмережах та закликала підготувати петицію стосовно "необхідності" відокремлення Закарпаття зі складу України.

Скандалістка намагалась виправдатись

Після шквалу критики, який обвалився на дівчину, вона записала ще одне відео, у якому намагалась виправдатись і "прояснити ситуацію".

Спершу вона заявила, що вислів про те, що вона "**ала Україну" – це перебір. Однак за свої слова дівчина не перепросила, а лише пояснила, що сказала це на емоціях. Потім вона звернулась до українців, які заробляють за кордоном.

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"Чого ви сюди прийшли, як ви такі патріоти і любите свою неньку-Україну? Чому ви тут гроші заробляєте, а не в себе вдома?" – каже блогерка.

Ба більше, дівчина вирішила прирівняти українців до "зазомбованих росіян". Мовляв, українському народу теж запудрили мізки і він не відрізняє правду від брехні.