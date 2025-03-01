Відео збирає мільйони переглядів: ветеран США розплакався та підтримав українців після скандалу

Відео з емоційною промовою американця на підтримку президента України Володимира Зеленського стрімко набирає популярність у TikTok. Ветеран США обурився тим, що під час переговорів у Білому домі блогер Брайан Гленн спробував дискредитувати українського лідера, поставивши йому провокаційне запитання про костюм.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @coachmox8 в TikTok.

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Як ветеран США відреагував на скандал у Білому домі

У своєму відео американський ветеран обурився та розплакався через те, що під час переговорів між Трампом та Зеленським у Білому домі, блогер Брайан Гленн дорікнув українському лідеру за те, що він не носить костюм.

Цей чоловік воює за свою країну. Суверенну країну, на яку напали. Його люди гинуть. І цих негідників хвилює лише, чому він не носить костюм?,

– запитує чоловік у відео.

Його відео вже переглянули майже 10 мільйонів людей, воно зібрало більше сотні тисяч коментарів. Інші американці в коментарях також говорять про те, що їм соромно за дії адміністрації Трампа. Водночас чимало коментарів залишили саме українці, які подякували автору відео та іншим громадянам США за підтримку.

"Ця людина (Зеленський, — 24 Канал) поважала кожного світового лідера. Всіх. А ви, клоуни, хочете так з ним поводитись, коли він приїхав сюди. А потім говорити з ним як з лайном і виганяти з Білого дому. Ви, бісові ганебні виродки. Я хочу бути зараз поруч із Зеленським. Я хотів би з ним поговорити. Не вірю, що я це щойно побачив у нашому Білому домі", – зазначає чоловік у відео.

Американець емоційно відреагував на скандал у Білому домі: дивіться відео

Що передувало

Брайан Гленн, ведучий подкасту "Голос справжньої Америки" та партнер конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відомої своєю антиукраїнською позицією, намагався поставити Зеленського в незручне становище.

Чому ти не одягаєш костюм? Чому ти не одягаєш костюм? Ти в головному офісі цієї країни і відмовився надіти костюм. В тебе є костюм?,

– запитував Гленн.

Однак ця спроба дорікнути президенту Україну викликала зворотну реакцію і американці в соцмережах стали на бік Зеленського.