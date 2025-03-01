Трампа за це "порвуть на шматки": чи буде зброя і що робити Україні після скандалу в США

Візит Володимира Зеленського до США 28 лютого обернувся скандалом в Овальному кабінеті. Опісля з Білого дому прозвучала низка тривожних заяв.

Зокрема, там заявили, що більше не збираються "писати порожні чеки" на військову допомогу. Скандал навколо зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, чи можуть США припинити допомогу й що тепер робити Україні 24 Каналу прокоментував полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Що робити Україні після скандалу в США

Світан переконаний, що такою виставою Дональд Трамп хотів примусити Україну до капітуляції. З цим збігається й риторика президента США, що була напередодні. Водночас Європа одразу відреагувала й підтримала Україну. Попри всю цю ситуацію, військовий експерт переконаний, що для нашої держави зараз можуть відкритися ще кращі можливості, якщо ми все правильно зробимо. Для цього треба:

посилити команду президента Зеленського;

дотримуватися риторики саме відновлення територіальної цілісності та суверенітету Україні, а не просто миру;

активізація дипломатичних команд і перетягування на наш бік "нейтральних" країн.

"Ці дії приведуть нас не просто до відновлення територіальної цілісності, а до реального миру, який може настати лише з розвалом Росії. По часу – це щонайменше 3 – 4 роки бойових дій, а розпад Росії – 7 – 8 років", – підкреслив військовий експерт.

Крім того, Світан переконаний, що Україна разом з європейськими партнерами мають достатньо зв'язків з істеблішментом Сполучених Штатів, що ухвалюють різні рішення.

Чи може Трамп заборонити продавати Україні зброю

Попри всі заяви Білого дому, Трамп – це не весь американський народ, тому відносини з виробниками американської зброї будуть підтримуватися/ Це вигідно й цим компаніям, адже так вони заробляють гроші.

Трамп точно не компенсує їм цього заробітку, вони ще його "порвуть на шматки", якщо він зупинить їм отримання економічної вигоди,

– сказав Світан.

Отже, за його словами, не варто хвилюватися щодо питання постачання Україні озброєння. Так, Трамп може зупинити передачу розвідданих, але у нас вже своя розвідка на високому рівні.