Він вирішив усе "підірвати", – міністр фінансів США накинувся на Зеленського з різкою критикою

Американські посадовці продовжують невпинно критикувати Володимира Зеленського після суперечки з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом у Білому домі. Чергову заяву, зокрема, зробив міністр фінансів США.

Так, Бессент заявив, що Зеленський нібито "вирішив усе підірвати". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Бессент накинувся на Зеленського

Посадовець зазначив, що в понеділок у США був президент Франції Еммануель Макрон, це була "чудова зустріч". Далі, у четвер, приїхав прем'єр Франції Кір Стармер. Це, за словами Бессента, була "фантастична зустріч". Мовляв, "усі були на борту мирної угоди".

Все, що потрібно було зробити президенту Зеленському, – це прийти й підписати цю економічну угоду і знову показати, що між українським народом і американським народом немає розбіжностей, а він вирішив все це "підірвати",

– цинічно заявив міністр фінансів США.

Додав, що наразі угода про корисні копалини не обговорюється.

Цікаво, що на питання щодо гарантій безпеки Бессент відповів, що план полягає в тому, аби Європейський Союз забезпечував цю безпеку, а не НАТО.

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Зверніть увагу! Після суперечки у Білому домі Володимир Зеленський висловив готовність підписати угоду про корисні копалини. Однак, президент не вважає її достатньою для врегулювання війни. Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, але для початку перемовин має перебувати у сильній позиції.



"США хотіли цю угоду, ми не проти, але ми хочемо розуміти, яке місце у ній займуть гарантії безпеки", – підкреслив президент.



Глава держави також сказав, що наразі не знає, коли буде підписана угода. Водночас зазначив, терміни підписання залежать від американської сторони.