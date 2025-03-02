Стармер почувався "некомфортно", спостерігаючи за суперечкою Зеленського та Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії розповів про свою реакцію на "бурхливу суперечку" між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. Кір Стармер почувався "некомфортно".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова політика, які цитує The Guardian. На запитання про інцидент Стармер відповів – "ніхто не хоче цього бачити".

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Що Стармер каже про конфлікт

Британський прем'єр мав телефонні розмови з президентами України та США після подій в Овальному кабінеті. Його метою було "зняти напруженість" і повернути всіх до "центрального фокуса" – підтримки України для припинення бойових дій у довгостроковій перспективі.

Тож тепер Велика Британія та Франція готують новий мирний план. Ба більше, Стармер вірить у те, що Трамп хоче стабільного миру в Україні, і наголошує – для цього необхідні американські гарантії безпеки.

Велика Британія і Франція є найбільш прогресивними в цьому питанні, і саме тому ми з президентом Макроном будемо працювати над цим планом, який потім обговоримо з США,

– сказав британський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, у Лондоні пройде саміт європейських лідерів, де обговорюватимуть завершення бойових дій і європейську безпеку.