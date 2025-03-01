Рубіо вимагає у Зеленського вибачень через інцидент у Білому домі, – CNN

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен принести вибачення. На його думку, Зеленський перетворив зустріч у Білому домі з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом на фіаско.

Він також висловив думку, що Зеленський не бажає миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У чому звинувачує Зеленського Рубіо

Рубіо висловив сумніви щодо справжнього прагнення Зеленського до мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом. Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так,

– зазначив держсекретар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував свій невдалий візит у Білий дім.

"Я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними. Але я не вважаю, шо зробив щось погане", – наголосив президент.