Зеленський відповів, чи готовий повернутися в Овальний кабінет після скандалу з Трампом

Під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого почалася сварка. Президент України не вважає, що ця сутичка принесла щось позитивне, але переконаний, що ця ситуація мине і країни продовжать будувати міцні відносини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами після саміту у Лондоні.

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Чи готовий Зеленський до нової зустрічі у Білому домі

Журналісти поцікавилися, чи вважає президент України скандал у білому домі засідкою. У відповідь Володимир Зеленський наголосив на важливості відкритих та конструктивних розмов з партнерами. За його словами, такі діалоги дозволяють чітко зрозуміти позицію один одного.

Водночас український гарант наголосив, що не вважає свою суперечку з Трампом і Ді Венсом правильною.

"Я не вважаю, що це правильно, коли ці розмови абсолютно відкриті. Тому що, відповідно, емоціями або інформацією тощо можуть скористатися, точно скористаються навіть не друзі. Тому сам формат того, що відбувся, я не вважаю, що він приніс щось позитивне і нам, і партнерам", – заявив президент України.

Разом з тим, Зеленський висловив переконання, що ця ситуація мине і країни продовжать будувати відносини та працювати над досягненням миру для України. На питання журналістів, чи готовий він приїхати в Овальний кабінет з новою спробою, український президент наголоси, що його на зустріч 28 лютого особисто запрошував президент США Дональд Трамп, і для України – це велика повага бути у Білому домі.

Зеленський додав, що завжди намагається бути максимально політично коректним і не вважає нашу країну кращою за інших, але точно – й не гіршою.

Я просто кажу, що ми достойні рівного діалогу. Тому якщо президент США запросить мене з конструктивним діалогом, а я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства, якщо мене запросять для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей, я буду. Через повагу до Америки, до американського народу, і до президента,

– наголосив Зеленський.

Президент України зауважив, що важливо у конструктивних діалогах пам'ятати, хто є агресором у війні. Зеленський акцентував, що саме Путін і російська армія вбивають мирних жителів України, руйнують їхні домівки та радіють цьому.